La foto que prueba que Lucerito Mijares no necesita photoshop para lucir idéntica a su mamá

Lucero Mijares ha demostrado tener todo para triunfar en el mundo del espectáculo, no sólo por su talento musical sino por su gran carisma y educación que le han permitido conectar profundamente con el público. Para algunos, el ser hija de Lucero y Mijares le ha abierto todas las puertas para iniciar su carrera en la música sin embargo, ella ha dejado claro que si ahora está teniendo gran éxito es por cuenta propia.

Eso sí, en su viaje para cumplir sus sueños, la joven ha tenido que enfrentarse a los comentarios crueles como sucedió con Eduardo Videgaray, José Ramón “El Estaca” y Sofía Rivera Torres, conductores del programa ‘¡Qué importa!’, quienes señalaron que “parece hombre”.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares ha tenido que aprender a sobrellevar las críticas (Instagram)

Del mismo modo, Lucerito ha sido blanco de burlas en redes sociales por parte de quienes señalan que “se viste mal”, que “necesita un asesor de imagen”, que “necesita ser más femenina”. Pero la gota que derramó el vaso sucedió hace unas semanas cuando una usuaria en redes editó una de sus fotos para “mejorar” su físico, asegurando que “así sí” se parece a su madre.

En la imagen editada, Lucerito aparece con el cabello largo, liso, y la puso más delgada, insinuando que de ese modo se vería mejor y más parecida a Lucero mamá.

Hasta ahora, Lucerito ha dejado claro que lo que digan de ella no le afecta pues sus propios padres le han enseñado que “no vale la pena” enfocarse en lo malo. “Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó en una ocasión.

Lucerito Mijares (Redes Sociales)

La foto SIN RETOQUES que prueba que Lucerito es idéntica a su mamá

En días recientes, Lucerito viajó con sus padres a Madrid para asistir al evento Unlock Her Future 2024 Edición LATAM, donde tuvo la oportunidad de interpretar algunos covers y demostrar su talento en tierras europeas.

La familia aprovechó para quedarse unos días más y así pasar unas merecidas vacaciones en las que la joven no dejó de sorprender con su gran carisma a todos con los que llegó a convivir por allá.

Lucerito Madre e hija dejaron ver su belleza en Madrid (Instagram)

Para despedirse de Madrid, Lucero mamá compartió una fotografía junto a su hija con la que quedó claro el gran parecido físico que tienen, sin necesidad de hacer ninguna intervención con Photoshop. Sin duda, “las Lucero” comparten la hermosa sonrisa, además de una mirada jueguetona y otras facciones similares con las que brillan.

Aunque la joven actriz y cantante tiene ciertos rasgos físicos más parecidos a los de su padre, no se puede negar que los genes de Lucero están presentes en ella. Además de tener una voz igualmente hermosa, comparten algunos gestos y formas de expresarse. Esto se ha evidenciado en diversas fotografías y entrevistas, donde ambas exhiben su dulzura y peculiar manera de ser.