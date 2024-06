Así han crecido las hijas de Sarah Jessica Parker que son tan fashionistas como Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker es una figura icónica en el mundo del entretenimiento y la moda que ha destacado por su emblemático papel como Carrie Bradshaw en la serie de televisión “Sex and the City”. Con ésta no sólo redefinió la televisión para una generación de mujeres, sino que también la catapultó a la cima. Su personaje, una columnista de Nueva York con una pasión por los zapatos y la alta costura, se convirtió rápidamente en una referencia de estilo entre atuendos clásicos que combinaron piezas vintage y de alta costura, creando un estilo inconfundible que aún se celebra hoy en día.

La capacidad de Parker para combinar prendas de diferentes estilos y épocas la ha hecho destacar en alfombras rojas y eventos de moda, ganándose un lugar en la élite del fashion mundial. Además, ha lanzado su propia línea de zapatos, SJP Collection, consolidando su influencia y legado en la moda. Su gran sentido del estilo se ha reflejado en su maternidad, especialmente a través de sus hijas, quienes recientemente cumplieron 15 años y han demostrado ser tan fashionistas como su madre.

Así han crecido las hijas mellizas de Sarah Jessica Parker

Parker es madre de tres hijos: James Wilkie, nacido en 2002, y las gemelas Marion y Tabitha, nacidas en 2009 a través de un vientre de alquiler. Aunque se ha esforzado por llevar su vida familiar fuera del ojo público, siempre ha hablado abiertamente sobre los desafíos y las alegrías de ser madre, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal.

“(La maternidad) No es para todos; hay muchas cosas que son realmente difíciles”, dijo en una entrevista de 2021 a Mother Mag. “Es agotador y básicamente estás todo el día limpiando los desechos de la gente. Eres una secretaria grande, buena y pasada de moda. Lo único que hago es organizar la vida de la gente y traerla de aquí para allá y todo eso. Es lo que quería y con eso, sin embargo, viene ser testigo de cómo alguien, con suerte, se convierte en una persona realmente interesante y decente que aporta algo”.

Para la actriz, su familia siempre ha sido una prioridad y aunque no suele mostrar su día a día, las veces que ha hecho acto de presencia junto a sus hijas, deja ver la gran conexión que tiene con ellas.

Tabitha Hodge y Marion Loretta Broderick nacieron mediante madre sustituta el 22 de junio de 2009, completando la familia de Sarah Jessica y Matthew. En las publicaciones de Instagram, Sarah a menudo se refiere a Marion como Loretta, y aunque ha mantenido los rostros de las niñas fuera de sus redes sociales, las gemelas han sido fotografiadas en eventos de alfombra roja con su familia en varias ocasiones.

Ambas son increíblemente unidas y la propia Sarah Jessica Parker ha expresado que es algo que admira mucho de ellas. “Son muy devotas la una de la otra, pero también dirán: ‘Necesito tiempo lejos de ella’. Tabitha puede jugar sola durante horas. Loretta siempre necesita estar pendiente. Van a diferentes escuelas. Esa es la idea de Tabitha”, dijo a People en 2018.

Parker y su esposo, el actor Matthew Broderick, han sido cuidadosos al proteger la privacidad de sus hijos, evitando exponerlos innecesariamente a la atención mediática. Parker rara vez comparte fotos de su familia en las redes sociales y prefiere mantener las conversaciones sobre su vida personal al mínimo durante las entrevistas. Esta postura ha permitido a su familia llevar una vida relativamente normal, a pesar de la fama.