Ángela Aguilar habría lanzado indirectas a Cazzu con esta canción que dicen escribió para Nodal

A dos semanas de gritarles a todos su amor, Ángela Aguilar y Christian Nodal se muestran más enamorados que nunca en las redes sociales. Este martes compartieron un romántico video en el que ambos están tocando el piano. La química es única. Actualmente, disfrutan sin tapujos la compañía el uno del otro.

PUBLICIDAD

En la entrevista que Christian ofreció a la revista GQ pidió discreción durante la sesión de fotos, por lo que acordaron con el medio de comunicación solo usar el celular para estrictamente lo necesario. Pocos días después revelarían su gran secreto al mundo. Él llegó de la mano de Ángela y la reporta no dudo en plasmar el sentimiento de ellos.

“Es evidente el amor entre ambos: las miradas de complicidad, los gestos sincronizados, el roce de las manos y los cumplidos espontáneos, especialmente de la menor de la dinastía Aguilar que suelta un: ´¡Te ves muy guapo!´ en cada oportunidad”, manifestó la periodista. Sin dudas están viviendo su mejor momento como pareja.

Mientras ellos se aman apasionadamente, los señalamientos por cómo se dieron las cosas no cesan. A ella le reprochan el hacerse amiga no solo de Cazzu, la última expareja de Nodal, sino también de todas y cada una de las que tuvo; así como pregonar que las quería, cuando en realidad solo anhelaba estar en el lugar de ellas. En tanto, a él lo cuestionan por no la “poca decencia” al pavonearse con una nueva novia, tan solo 18 días después de publicar su rompimiento con la rapera.

Desde entonces, todos han esculcado en las canciones tanto de Christian como en las de Ángela, y es por esto que ahora afirman que el tema que ella estrenó en el 2021: “Mis amigas flores”. En una entrevista a Glamour afirmó que en qué se inspiró para escribir el tema: “Mi intención era hacer una canción inocente pero dolorosa y hablar de una experiencia propia. La verdad es que se la escribí a un galán que tuve, nunca fue mi novio”.

Y que esta persona cada vez que cometía algún error siempre le enviaba flores, por lo que decidió imaginar como en el cuento Alicia en el país de las maravillas, que cada una de las flores era su amiga. Al parecer esa rola estaba dedicada a quien ahora es su galán.

Pero, otros afirman que en realidad no se trata de la historia que vivió Ángela, sino la propia Cazzu, pues parte de su letra dice: “Que me olvide de que no llegaste anoche, que es verdad, el cel estaba en el coche, que estuviste hasta tarde en la oficina, que estoy loca, ella solo es una amiga. Pero en este amor hay muchas mentiras. Yo finjo que te creo”.