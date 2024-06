"Todavía me ruborizo": príncipe William sorprende al confesar la petición que le hizo Taylor Swift

El príncipe William, Taylor Swift Bon Jovi: una combinación que parece sacada de una serie de artistas famosos. No obstante, esta inusual trifecta de estrellas populares se unió en un escenario de Londres, en el año 2013, para una actuación memorable que a día de hoy sigue provocando sonrisas y rubores.

PUBLICIDAD

El príncipe William junto a Taylor Swift y Bon Jovi en el escenario: “Vamos a cantar”

En una gala solidaria celebrada en el Palacio de Kensington, el 26 de noviembre de 2013, estuvieron juntos grandes personalidades para apoyar a Centrepoint, una ONG dedicada a ayudar a los jóvenes sin hogar. Entre los presentes, estaban Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William. Lo que empezó como una noche de recaudación de fondos, rápidamente se convirtió en una velada inolvidable cuando la artista norteamericana, ganadora de múltiples premios Grammys, convenció al heredero al trono británico de subir al escenario.

Según la versión del propio príncipe, todo comenzó cuando Taylor Swift, sentada a su izquierda, le puso la mano en el brazo y lo miró directamente a los ojos. “Vamos, William. Vamos a cantar”, le dijo. Aunque sorprendido y un poco nervioso, el esposo de Kate Middleton no pudo decir que no a la invitación de la estrella de pop, según la información consignada por el sitio web Panorama.

William cantó una versión improvisada del éxito mundial de Bon Jovi junto a Taylor Swift

“Todavía me ruborizo al recordarlo”, confesó William. “No sé qué me pasó, pero cuando Taylor Swift te pide algo así, simplemente te levantas y lo haces”, comentó.

Jon Bon Jovi estaba en plena actuación cuando Taylor Swift y el príncipe William subieron al escenario para cantar su versión improvisada de “Livin’ on a Prayer”. Aunque William admite que no se sabía muy bien la letra, la energía del momento y el entusiasmo lo llevaron a dar lo mejor de sí. “Los chicos y chicas de Centrepoint estaban vitoreando y disfrutando, así que pensé: ‘¡Qué demonios! No seré yo quien arruine la noche’, recordó con humor.