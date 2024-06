Quién es Shaira, la mujer a la que Nodal le pediría matrimonio y que guarda relación con Ángela

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar presumen su gran amor en París, en América, específicamente en Colombia, parece que salió una “fan de la relación” y que quizá pudiera poner el peligro la relación. Se trata de la cantante Shaira, quien ha declarado que el mexicano tuvo un romance con ella y, al parecer, le habría prometido lo mismo que su actual pareja.

Es Shaira Selena Peláez, una de las exponente de música popular colombiana, de tiene 21 años. Ella empezó a cantar a los cinco años y sus grandes ídolos siempre han sido los artistas de música regional de México. Su carrera empezó en el 2011 cuando ganó el programa Factor XS, dedicado al talento musical que hacía el canal RCN.

Allí despegó su carrera, por lo que viajó a México para un festival de música, donde conoció a Christian Nodal cuando él tenía 18 años y ella solo 14. Ahora, con el revuelo que causó la confirmación del noviazgo de Ángela y Nodal, especialmente, porque ella misma afirmó que no era una nueva relación, sino la continuación de otra, sacaron del baúl de Youtube una entrevista que ofreció Shaira hace casi cuatro años.

En ese encuentro con el programa “Lo sé todo”, en agosto del 2020, ella contó cómo fue su aventura con el intérprete de “Ya no somos, ni seremos”. Manifestó que intercambiaron números telefónicos cuando estuvo en una presentación en Colombia y comenzaron a chatear, al parecer, cariñosamente.

“Yo con Christian he hablado mucho, nos habíamos dicho que nos íbamos a casar en 6 años (ella era menor de edad), porque nosotros hablábamos, teníamos muchas química y nos decíamos muchas cosas, pero tú sabes, a él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema. Entonces, me dijo: ‘Tal vez cuando estés más grandecita, hace como un año me lo dijo, tal vez te robo’. Yo dije: ‘Mientras tanto hágale, esté con sus novias, haga lo que quiera”, le contó Shaira durante el lanzamiento de su álbum en el 2020.

En ese momento, Nodal estaba saliendo con Belinda. Además acotó: “Él es muy enamorado porque me lo dijo una vez. Cada vez que tiene una novia, él piensa que con ella se va a quedar. Yo le dije: ‘Tranquilo, dale, esté con las quiera, hágale, enamórelas y después nos vemos”, enfatizó la artista neogranadina. Luego, el año pasado, destacó en otro programa que solo hubo una amistad y que no pasó nada entre ellos, más que solo conversaciones.

Ahora, las reacciones en las redes no se han hecho esperar y los internautas escribieron: “Ella es fan de la relación de Nodal y Ángela Aguilar”, “Ya sabemos quién va a correr ese butaco 😂😂”, “Y es divina jajjaja y auténtica sin rellenos jajjaja” y “Que susto ser Ángela en estos momentos”.