No todo es J.Lo: en plena “crisis”, Ben Affleck saca las garras para defender a la mujer más importante de su vida

Una de las peores partes de ser rico y famoso seguramente es la constante presencia de los paparazzi en sus vidas y Ben Affleck lo ha dejado ver mejor que nadie. En los últimos años, el actor ha sido una de las comidillas favoritas de los fotógrafos que buscan captar cada movimiento, no sólo por ser él sino por su relación con Jennifer Lopez, sumado a todo el enredo que se ha desatado entre sus caras que reflejan supuesto hastío y la relación que mantiene con su ex, Jennifer Garner, en pro de la co crianza con sus hijos.

PUBLICIDAD

Ben Affleck enfrenta a los paparazzis y deja ver quién es su prioridad

A pesar de que Ben Affleck ha aprendido a lidiar con los paparazzis de la forma más cordial posible, a veces lo retan a ir más allá, sobretodo cuando implican un riesgo. Esto se ejemplificó en un reciente altercado que tuvo fuera de la casa de López (de la que se ha dicho en semanas anteriores, ya se mudó).

Fue en un video publicado por TMZ en el que se ve a Affleck saliendo de su auto para gritarle a un grupo de fotógrafos: “Vas a provocar un accidente”, dice Affleck en el video mientras se acercaba a un fotógrafo en la acera. “No enciendas las luces cuando alguien esté conduciendo por el camino de entrada. No hagas eso. Eso es peligroso”, continuó, mientras otros fotógrafos continuaban tomando fotografías con flash de la interacción.

Aunque en un principio podría parecer un arranque de ira de Affleck, la percepción cambia hacia el final cuando menciona que su hija iba en el auto con él. “Jesucristo, mi hija va a bajar por aquí. Si le flashan las luces, la están poniendo en peligro. ¿Lo entienden?”.

“Él no está equivocado. ¡Déjenlo en paz!”. “Está tan cansado de todos ustedes. Realmente necesitan regular esto como en otros lugares. La gente no debería tener que morir para que puedas tomar una foto. Y no deberían parar”. “Él no está exagerando! Le dijo a estas lixiviaciones que es peligroso. Por el amor de Dios mira lo que le pasó a la princesa Diana 😏 saben que esas luces de la prensa son cegadoras”, expresaron internautas.

Ben Affleck ya había expresado su frustración con los paparazzi.

En días recientes, Affleck confesó a Kevin Hart la razón de por qué a menudo se le ve muy frustrado en las fotos de paparazzi junto a López, la cual está dirigida justamente a ellos. “No me gusta que me presten mucha atención. Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’.

Ben Affleck El actor ha sido claro respecto a su frustración con los paparazzis (Michael M. Santiago/Getty)

Si bien el actor ha dicho que ha aprendido a sobrellevar la situación, señaló que lo que realmente le molesta es que involucren a sus hijos. “No me importa, puedes tomarme una foto en un club o en un estreno, con mi esposa (Jennifer Lopez), me importa un carajo. No te noto. Pero con mis hijos eso es diferente”.

PUBLICIDAD

Ben Affleck no está exagerando al defender los límites de su privacidad

Además de lidiar con los rumores de divorcio, Affleck está actualmente en la producción de una secuela de su thriller de acción de 2016, “The Accountant”. La constante atención de los paparazzi no sólo interfiere en su vida personal, sino también en su profesional, aumentando el estrés de mantener un equilibrio entre ambas.

Lo que sucedió con Ben Affleck podría fácilmente recordarnos el caso de la princesa Diana respecto al peligro en el que pueden convertirse los paparazzis que hacen todo por conseguir una primicia. Affleck ha expresado repetidamente su frustración y preocupación por la atención excesiva de los fotógrafos y aunque cada vez las celebridades se defienden más, la invasión de privacidad a la que se enfrentan subraya la necesidad de límites cada vez más estrictos y respeto hacia su espacio personal.