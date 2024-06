“No la quería ahí”, esta famosa actriz le habría hecho ‘el feo’ a Anitta en desfile de moda por Kylie Jenner

La Semana de la Moda en París ha resultado todo un éxito y ha reunido a miles de famosos desde Kylie Jenner hasta Maluna, Nodal y Anitta.

Todos han sorprendido con sus looks, desde los más elegantes hasta los más excéntricos. Sin embargo, hubo un momento que se ha viralizado en redes y ha causado indignación.

Esta famosa actriz le habría hecho ‘el feo’ a Anitta en desfile de moda por Kylie Jenner

A través de las redes circula un video de Anitta en el desfile de Alta Costura de Schiaparelli en el que estaba sentada junto a la actriz Selma Blair y Kylie Jenner.

En el video se ve que se están tomando fotos, pero la actriz Selma parece que quisiera dejar a la cantante por fuera ya que solo posa como si estuvieran ella y Kylie.

De hecho, casi le da la espalda a Anitta y ni la mira, pero la brasileña sigue posando como si estuviera incluida en las fotos.

“Juntas pero no revueltas!!!😂 Anitta no, no encaja ahí!”, “como que Selma no quería que saliera Anitta jaja”, “Anitta algo ignorada por las otras dos”, “pobre Anitta le hicieron el feo”, “Selma quería la atención de Kylie solo para ella jaja”, “creo que puede cortar a Anitta de la foto jaja”, “que feo se vio, solo faltó que le dijera ‘quítate’, era obvio que no la quería ahí”, “esta quería solo salir con la Kylie, a Anitta la dejó por fuera”, y “es una falta de respeto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Anitta y Kylie Jenner La cantante habría vivido un momento incómodo en un desfile de moda (@anitta/Instagram)