“Jamás igualará a Henry Cavill”, filtran imágenes del nuevo Superman en el set y hasta el traje decepcionó

En el 2022, Henry Cavill sorprendió a sus fans al anunciar que ya no interpretaría el papel de Superman en las películas de DC Studios, tras no llegar a un acuerdo con los nuevos directores.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Y luego se anunció que quien lo reemplazaría sería el actor estadounidense David Corenswet, quien fue rechazado de inmediato por los fans, y ahora que se filtraron sus primeras imágenes con el traje, las reacciones no han sido las mejores.

“Jamás podrá igualar a Henry Cavill”, Captan al nuevo Superman en el set y genera rechazo

David Corenswet fue captado en el set mientras grababa algunas escenas para la nueva película de Superman y llevaba el traje azul, con capa y botas rojas y la S en el medio.

Sin embargo, los comentarios no han sido nada alentadores, pues la mayoría de los fans de la película piden a Henry Cavill de vuelta y aseguran que Corenswer no podrá igualarlo.

“Henry Cavill forever”, “qué decepción, será otro fracaso más sin Henry”, “Ese traje se ve terrible, y sin Henry solo empeora todo”, “por favor devuélvanme a Henry”, “Ese no es Henry Cavill, así que no me importa”, “Nadie puede igualar a Henry Cavill, él se veía mejor con el traje”, “lo siento pero él no es Henry, no la veré”, “Henry Cavill el mejor 💔”, “es que ni el traje le favorece, se ve barato”, y “pobre David, pero en ese papel no me gusta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque el actor reveló que se sometió a un duro entrenamiento para transformarse en el nuevo Superman y evidentemente tiene más músculos que antes, además que tiene un parecido a Henry, los fans no lo aceptan y aseguran que no solo es por él, sino también por el traje que ha decepcionado.