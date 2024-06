Está irreconocible: así luce actualmente Jacob Tremblay, el niño que emocionó al mundo en Wonder

“Wonder” fue una película estadounidense de 2017 que dejó grandes lecciones. La historia estaba centrada en la vida de un niño que pasó por 10 años de operaciones para corregir una grave malformación facial y luego le tocó sobrevivir a su primera vez a un colegio e iniciar secundaria.

Ese niño que interpretó a Auggie es el actor canadiense de orígenes chilenos, Jacob Tremblay, quien se acaba de graduar de la secundaria y dio un cambio impresionante.

Tremblay, con apenas 7 años, hizo una actuación magistral en la película Wonder junto a Julia Roberts y Owen Wilson. Asumió el reto de interpretar a Auggie y ser sometido a largas horas de maquillaje, incluso usar prótesis faciales para la personificación del niño con malformaciones.

Aunque Jacob nació en el año 2006 en Canadá, tiene raíces chilenas, ya que su madre y su abuelo materno nacieron en Chile; sin embargo, el adolescente nunca ha visitado el país y tampoco sabe el idioma, puesto que su mamá tampoco aprendió español.

Graduado y con grandes pasos en la industria del cine

Pero resulta que Jacob Tremblay se graduó de secundaria de la Walnut Grove Secondary School del distrito de Langley, en Canadá. “Congratulations (felicidades) WGSS Class of 2024!”, escribió en un carrusel de fotografías que compartió sobre su graduación, reseñó el portal Meganoticias.

En las imágenes publicadas en Instagram, se puede ver al adolescente junto a su toga y birrete de graduación y también está el video en el cual recibe su diploma de secundaria y se efectúa el rito de cambiar de lado la borla del birrete que lleva puesto.

En otro clip se escucha a uno de los locutores de la ceremonia hablar sobre las proyecciones de Jacob, manifestando que el joven “espera continuar su carrera en la industria cinematográfica” después de graduarse.

Más guapo tras 10 años de la película

Lo sorprendente de las imágenes es como ha cambiado Jacob tras 10 años de carrera artística que dejó sorprendido a quien lo conoció cuando hizo entrevista y promociones para la película “Wonder”.

Pero es que este joven tiene una carrera impecable y ha sido parte de producciones importantes como “Room” y “El Depredador”; además de ser actor de voz en películas como “La Sirenita”, “Luca”, y “Ciao Alberto”.

En una entrevista en Comingsoon habló sobre su trayectoria y confesó “tengo mucha experiencia en el set, pero siento que, incluso para las estrellas más grandes del mundo, siempre hay algo que aprender. Simplemente, estoy emocionado de hacer proyectos futuros”.

Aseguró estar muy emocionado por su futuro y reveló que le “gusta interpretar un montón de personajes diferentes, así que estoy emocionado de ver a dónde me lleva eso y qué personajes puedo interpretar”.

Si quieres ver de nuevo Wonder o no la has visto aun, la plataforma de Netflix la tiene en su catalogo de películas, así que búscala para recordar este drama aleccionador.