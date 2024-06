El nuevo desplante de Justin Bieber a Hailey por el que lo comparan con Ben Affleck

Hailey y Justin Bieber están viviendo una de las mejores etapa como pareja al encontrarse en la dulce espera de su primer hijo, por lo que se han dejado ver en las calles paseando y presumiendo el baby bump de la modelo.

Luego de haber enfrentado rumores de un posible divorcio, la pareja sorprendió anunciando el embarazo y desde entonces se han dejado ver muy cercanos y comprometidos.

La modelo se ha encargado de destacar con sensuales looks premamá al mejor estilo de famosas como Rihanna y Cazzu quienes dieron de qué hablar por sus irreverentes atuendos. Aunque Hailey se ha llenado de elogios por su estilo, no ha pasado lo mismo con su esposo.

El desplante de Justin Bieber a Hailey por el que lo comparan con Ben Affleck

Mientras Hailey se ha robado todas las miradas en sus últimas apariciones, Hailey Bieber ha recibido cientos de criticas por lucir un aspecto desprolijo con looks descuidados, por lo que lo acusan de opacar a su esposa.

De igual manera, su actitud ha sido objeto de señalamientos nuevamente, pues lo acusan de no ser caballeroso con su pareja, pese a que se encuentra en la dulce espera, por lo que internautas no han dudado en compararlo con Ben Affleck, quien suele mostrarse “infeliz” durante sus salidas con Jennifer Lopez y los comentarios sarcasticos no han faltado en redes.

“Más desabrido que Justin ayudando a bajar a su esposa embarazada”, “Ese Justin cada día más elegante y se le ve igual de feliz al lado de su esposa qué a Ben Afleck”, “Ella linda y el con la ropa del chavo del 8″, “Que poco caballeroso”, “Ella tan radiante y él tan X”, “Embarazada y no la ayudó a bajar”, “Proyectan tanta frialdad 😔 mínimo ayudarla a bajar”, han sido algunos comentarios.

Para el momento la también empresaria lució un vestido satinado en color marfil, de corte asimétrico, perteneciente a la diseñadora Phoebe Philoon y acompañó con unos zapatos al tono de punta cuadrada.

Por su parte, el canadiense se dejó ver con una bermuda, playera, chaleco oversize, gorra, lentes de sol y crocs junto con medias blancas, mientras caminaba atrás de su pareja.

Esta no es la primera vez que Bieber es acusado de no lucir feliz junto a Hailey, además, de ser tildado de poco caballeroso.