Al estilo Shakira, Cazzu reaparece junto a Inti en Miami mientras Nodal presume a Ángela y causa emoción

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha recibido todo el apoyo en redes sociales de sus fans y también de los que no son, luego de conocerse la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar a solo dos semanas de haber anunciado su separación con la argentina y ocho meses de haberse convertido en padre.

PUBLICIDAD

Aunque por mucho tiempo recibió criticas por su apariencia, ahora son muchos los mensajes que le han dejado realzando su valentía y madurez con la que ha enfrentado la situación al evitar la polémica a toda costa y dedicarse al cuidado de su hija Inti.

Las criticas han recaído sobre Nodal y Ángela quienes no han dudado en presumir su relación pese al poco tiempo que llevan al ser acusados de haber traicionado a la llamada ‘Jefa del trap’.

Cazzu reaparece junto a su hija Inti y la elogian

Luego que Cazzu lanzara un comunicado asegurando que se encontraba bien y que se alejaría de las redes sociales ante la polémica en la que había quedado envuelta, la argentina se ha dejado ver en muy pocas oportunidades, pero en usuarios en Internet se han encargado de mostrar una de sus últimas salidas junto a su primogénita.

Así como un día Shakira fue captada junto a sus hijos a solo semanas de conocerse su separación con Gerard Piqué, la cual significó el peor escándalo de su vida, ahora Julieta fue vista en Miami compartiendo en un restaurante con amigos y con ella su pequeña quien se encontraba en su coche.

Aunque se desconoce la fecha exacta de la salida de la artista, se ha vuelto viral a solo horas de que Nodal y Aguilar compartieran un romántico video en redes sociales, el cual también ha sufrido criticas por parte de usuarios.

Para la ocasión, Cazzu lucía un look relajado con camiseta negra oversize y su melena negra recogida y más de uno mencionó sus ganas de abrazarla tras el abandono que sufrió por parte del mexicano.

“Esta mujer es un ejemplo de madre”, “Ahora se dan cuenta que no hay que jugar a la gente por la apariencia si no la persona que son y Cazzu es un ejemplo que muchos le dijeron d todo pero ella es una reina en toda palabra y además muy sencilla”, “De verdad es una persona genuina. siempre con la bebita una gran mama”, “Cazzu me dan ganas de abrazarla y platicar con ella”, han comentado.