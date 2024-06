¿Quién es Alexis Ceballos? El guapo actor que impacta con el parecido a Jorge Salinas

Es posible que a muchas personas le han dicho que vieron a alguien “idéntica” a ellas, generando asombro y hasta cierto escepticismo. Bueno, al actor Jorge Salinas se topó con su clon, pero unos cuantos menos que él. Se trata de su colega Alexis Ceballos, y su parecido es tanto que no han pasado desapercibidos en las redes sociales y tampoco en los procesos de casting.

Alexis interpreta la versión más joven de Salinas en el nuevo dramático “El ángel de Aurora”, que se estrenará el 29 de julio por el Canal de las estrellas. Le dará vida a Antonio, que luego en su etapa adulta será interpretado por Salinas y junto a Natalia Esperón son los protagonistas, mientras que el actor Rafael Novoa, será el villano.

“El Ángel de Aurora” es un melodrama familiar que aborda la lucha de una madre por encontrar a su hijo y obtener justicia. El amor es el eje central de esta historia y su trama promueve valores fundamentales como la amistad y la unión familiar, con toques de intriga y suspenso.

El parecido entre los dos actores es tan similar que en las redes sociales los vinculan consanguíneamente: “Pensé que era su hijo 😦. ¡Woow! Qué padre, de los pocos castings que real merecieron la pena. El parecido es increíble”, “¿Seguro que no es su hijo? Mejor una prueba de ADN😂”, “OMG son idénticos 😮 qué buenos encargados de casting”, “Guapísimos los dos”, “Se me hace que el papá de Jorge Salinas se echó una canita al aire. Mejor investiga Jorge si no es tu hermano” manifestaron los internautas.

De acuerdo con el diario mexicano El Imparcial, Alexis nació en Puebla y estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en el 2022; sin embargo, la mayor parte de su tiempo lo ha dedicado al modelaje. Es muy poco de lo que se conoce de él.

Alexis en este personaje de novela evoca los buenos años de Jorge cuando participó desde 1999 hasta el 2001 en el show de teatro “Solo para mujeres” cuando tenía 31 años. En un programa de Montse y Joe, la actriz Elizabeth Álvarez, quien es su esposa, reaccionó al ver de nuevo un video de finales del milenio en el que su ahora esposo mostraba todos sus atributos: “¡Qué guaaaapo, señor Salinas!”, ahora, ¿qué pensará al ver a su clon?