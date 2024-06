Parodian a Ángela en su primer día de “casada” con Nodal: “Déjame ver si se secaron mis esponjas”

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal están viviendo su tórrido amor que decidieron continuar tras pausarlo para “crecer y extrañar”. Eso les ha valido una avalancha de críticas a los dos por su accionar, para que todo se ha dado precipitadamente a pocos días de anunciar el fin de la relación con Cazzu y que se recordara todas las veces que la hija de Pepe Aguilar afirmó ser amiga de la argentina.

En las redes sociales, la famosa frase que escribió la cantante de 20 años: “Fan de su relación”, le ha dado la vuelta al mundo y ha sido objeto de chiste hasta de Netflix y Amazon Prime. Aunque esto no ha sido lo único de lo que se han mofado, fue ser “la tía” de la hija de Nodal también le valió sus cuantos memes.

Mientras que la información sobre los rellenos de cadera que usa en el escenario para que se cuerpo luzca más curvilíneo tampoco lo han pasado por alto. A la pareja la “casaron” y “embarazaron”, aunque fue la propia Ángela quien lo desmintió en una entrevista la semana pasada.

Pero, por eso las parodias no han dejado de fluir en las redes sociales, y esta vez fue la comediante y creadora de contenidos, Alexa Zuart, tomó toda coyuntura de la pareja del momento para hacer una parodia de cómo sería Ángela embarazada y en su primer día de casada con Christian. A través de su Instagram compartió un video que ya recorre toda la internet.

En la clip de un minuto y medio, que ya tiene unos 23 mil likes solo en Instagram, mientras que en Tik Tok, ,ya superó el millón. “Ángela, ahorita, si viviera en mi barrio”, titula el famoso video que ha sacado más de una carcajada.

Parte de la parodia dice: “¡Ay, Christian ve la hora que es!, por qué me despiertas tan temprano. ¿Cómo crees que te voy a hacer desayuno y café? ¡qué te pasa!, y por qué te tengo que poner lunche. Noooo, si yo estoy chiquita, ay mejor si te hiera corrido mi papá. Además, mi mamá me dijo que los maridos caen en el embarazo, y de por sí ya en toda la noche tuve agrura antojos. Nada más estaba soñando aún con un corte de carne jugoso, así como un corte argentino, ay, pero mejor ya no porque veo que a ti también se te está antojando”.

Además, continúa diciendo: “Ay ya dime la verdad: ¿Todavía piensas en tu ex? cómo no, si hace dos meses estabas con ella. Mira ahorita no me esté diciendo nada porque las hormonas me están jugando raro. Mejor te enseño lo que mi mamá me trajo, es para hacer ropita de bebé. Nada es hacer (tejer) al derecho y al revés y decir: ‘Voy a ser tía’. ¿Por qué estás haciendo maletas? vas a ir de gira, ay espérate y déjame ver si ya se secaron mis esponjas. No es una almohada para le bebé, luego te explico para qué vestuario es”.

Los internautas elogiaron a la humorista: “No se te escapó ningún detalle”, “La mejor manera de ver las cosas desagradables”, “Así me la imagino, tal cual 😂” y “Qué bárbaro, se sabe todo de inicio a final”.