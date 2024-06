Kendall Jenner y Gigi Hadid cierran el París Fashion Week, pero a una la tunden y a la otra la halagan

Este fin de semana se realizó el desfile de Vogue World 2024 en París que reunió a miles de famosos y las modelos más reconocidas como Kendall Jenner y Gigi Hadid.

Ambas modelos brillaron en el desfile, y no solo lo hicieron con una pasarela habitual, sino con una muy diferente, pues ambas modelos desfilaron también en caballo, pues ambas montan desde muy pequeñas.

Al final, también se robaron las miradas con sus looks y pasarelas, pues fueron las encargadas de cerrar el desfile, pero a una la criticaron y a otra la halagaron.

Kendall Jenner y Gigi Hadid cierran el Paris Fashion Week pero a una la tunden y a la otra la halagan

Kendall Jenner llevó un vestido de transparencias y strapless de Jean Paul Gaultier x Simone Rocha , y complementó su look con unos naked shoes, y aunque se veía hermosa, la criticaron por su pasarela y actitud.

Por su parte Gigi Hadid brilló con un espectacular vestido strapless de Balmain con corsé de metal y falda azul , sin duda un look que captó la atención de miles.

Aunque las dos son modelos profesionales que constantemente destacan con sus pasarelas y atuendos, en esta ocasión condenaron a Kendall por su vestido y pasarela y alabaron a Gigi Hadid.

“Kendall se pasa neta, no tiene ni expresión”, “Me gustó más Gigi, más clase y estilo, sorry Kendall pero no brillaste”, “Aprende Kendall, aprende de Gigi, ella sabe, lleva años en esto”, “la Kardashian Jenner no tiene sazón, le falta vida, en cambio Gigi es la elegancia pura”, “perdón pero no me gustó Kendall, le falta mucho”, y “Gigi por favor dale unas clases a Kendall, le hacen falta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la hayan criticado, Kendall Jenner es una de las modelos más famosas y exitosas de los últimos tiempos y tiene una carrera consolidada de más de 10 años, al igual que la hija de Yolanda Hadid.