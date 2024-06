Exponen supuestas infidelidades de David Beckham y Charlize Theron está incluida

Aunque los rumores de infidelidad de David Beckham a Victoria ya habían aparecido luego del estreno de su serie en Netflix, ha aparecido una nueva pista que confirma la grave crisis que atravesó la pareja en sus primeros años de matrimonio por las andanzas del exfutbolista.

PUBLICIDAD

Los Bekcham se encargaron de formar una de las familias más estables y admiradas del mundo de la farándula pero lo cierto es que su romance no ha sido color de rosa, pues la fama y compromisos laborales de ambos los dejó expuestos a la presión mediática.

Luego de haber dejado atrás los rumores sobre la presunta infidelidad de David a la madre de sus hijos, ahora un nuevo libro los dejaría nuevamente expuestos y en esta oportunidad son varios los nombres involucrados.

Las infidelidades de David Beckham a Victoria

‘La casa de Beckham’, es el libro del periodista británico Tom Bower donde se encargó de exponer una lista de las aventuras de la ex estrella del fútbol. El libro que se encuentra disponible en el Reino Unido muestra la pintura de una pareja muy unida pero que han estado al borde de un divorcio en varias oportunidades.

“Puede que no haya nada que no sepamos en este libro, pero tenerlo todo en un solo lugar es súper condenatorio. Es un legado que no quieres tener. No importa cómo lo disfraces, las cosas siempre salen a la luz”.

Rebecca Loos, ex asistente personal, aseguró haber tenido un romance con David en 2004 y asegura que lo encontró en la cama con la modelo española Esther Cañadas, mientras atendía una llamada de la cantante quien intentaba localizar a su esposo.

“La miré muy dolida. Pensé que era la única”, dijo la mujer sobre aquella noche en la que el deportista estaba de fiesta en la villa de su compañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

PUBLICIDAD

Pero estas no han sido las únicas historias amorosas con las que relacionan a Beckham pues la modelo Celina Laurie dijo que se acostó con David Beckham en Dinamarca en 2002, según escribe Bower; de igual manera, Danielle Heath, propietaria de un salón de belleza, confesó haber tenido un amorío con David en la casa de los Beckham en Madrid, aunque él siempre ha negado sus palabras.

En el libro también se relata la presunta relación extramarital que tuvo con la modelo y DJ de la alta sociedad Lady Mary Charteris durante el festival de música de Glastonbury en 2017.

“También atrajo la atención de una glamorosa modelo de bikini australiana”, se lee.

La diversión habría terminado cuando la ex Spice Girl llegó desde Nueva York y aterrizó en un campo de Somerset en helicóptero.

“En cuestión de segundos se vieron envueltos en una discusión feroz. No hubo problemas hasta que aterrizó”, dijo.

Los nombres de famosas tampoco faltaron en el libro pues según el británico, David también llegóa tener en la mira a Charlize Theron y aunque no dejó claro si hubo algo entre ellos, si mencionó la atracción que ambos irradiaban.

“No pudieron quitarse los ojos de encima. El lenguaje corporal entre ellos es eléctrico”, mencionó sobre el encuentro que tuvieron en el sorteo de la Copa del Mundo de 2010.