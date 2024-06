De los “zapatos para escuela” a “los de Minnie Mouse”: los looks de Hailey y Justin Bieber muy criticados

Después de anunciar su embarazo y la dulce espera de su primogénito, Hailey y Justin Bieber se han animado cada vez más a hacer apariciones públicas. Sin embargo, estas salidas han traído varias polémicas para la pareja de esposos porque se les ha señalado duramente por los outfits elegidos.

La modelo no ha recurrido a la ropa de maternidad y mas bien ha hecho de sus outfits toda una declaración de estilo prenatal, sorprendiendo con arriesgados tops, vestidos y hasta transparencias, que no la han hecho pasar desapercibida.

La modelo está reinventando el estilo prenatal | (@haileybieber/Instagram)

Su esposo no se queda atrás. Antes de la llegada del bebé, ya el intérprete de Let me love you se llevaba todos los reflectores cada vez que salía con su pareja, pues ella iba constantemente muy arreglada y él con looks casuales, lo que desataba burlas.

Los looks de Hailey y Justin Bieber muy comentados en las redes sociales

De acuerdo con People, los recientes looks de Hailey y Justin Bieber que se han hecho virales en las redes sociales fueron capturados durante el pasado fin de semana en Nueva York.

Durante dos salidas en Manhattan, la pareja fue vista con elecciones controversiales. En el caso de la mujer de 27 años, escogió un body transparente con encajes que dejó ver todas sus curvas y que complementó con tacones negros y una gabardina oversize en el mismo color.

Por otro lado, él optó por un look más deportivo, de suéter beige XL y pantalón blanco ancho, donde el mayor protagonista fueron los zapatos.

“Parece sacado del preescolar”, “Qué pedo con los zapatos de niña de primaria”, “La pareja con peor gusto”, “El estilo de Justin Bieber cada vez se parece más al de mi abuela”, “Luce como indigente”; esciriberon.

Para Hailey también hubo reclamos, no por su enterizo de Alessandra Rich sino porque su calzado lucía “idéntico al de Minnie Mouse”, sobre todo en otro de los outfits donde se le vio con un vestido asimétrico beige y tacones blancos.