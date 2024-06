Ángela Aguilar le habría respondido a Nodal con una canción, pero no nos dimos cuenta

Ya no esconden su gran amor, esa historia que pausaron por diferentes circunstancias de la vida, pero que ahora han retomado. Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron no callar más lo que sentían el uno por el otro, y le dieron rienda suelta al romance, algo que ha sido aplaudido por muchos, pero también criticados por otros, debido a la forma en cómo decidieron no ocultar más sus sentimientos.

Desde que el 10 de junio confirmaron su relación todo lo que ambos hicieron o dejaron de hacer, juntos o por separado, salió a la luz, han escudriñado en el pasado de ambos y, por supuesto, siendo ambos cantantes, sus temas no se han escapado a la lupa de los fans, haters y la prensa rosa de México.

Este fin de semana trajeron al presente un tema que el intérprete de “Ya no somos, ni seremos” publicó a finales del 2020: “Pensando en lo nuestro”, que tiene una letra bastante sensible sobre el amor que se desea, pero no se puede. La versión original es en piano y el video a blanco y negro. Algunos aseveraron que era para Belinda, pero ellos apenas estaban empezando el noviazgo.

Esto lo notaron los usuarios de Youtube, quienes escribieron en ese momento: “Se lo puede decir más fuerte, pero no más claro... ÁNGELA AGUILAR”, “Tiene mucho sentimiento al cantarla”. También afirmaron que hace dos años: “Dicen que era una colaboración con Ángela Aguilar, pero no se dio y ella la saco sola en su disco. La canción se llama Inevitable si quieren comprobar”.

Parte de la letra dice: “Escuché tu audio no más pa’ sentir que existo, pero si me aloco con un día a la vez, perdón si te puse el mundo al revés, también pa’ mí ha cambiado y no fue planeado, si te soy sincero ando todo asustado pensado en lo nuestro, el tiempo que ha pasado. Tantas madrugadas que a ti te he soñado. Primero fue la pena y después los años, después fue mi miedo por hacer al laño y al final sentimos la misma ilusión pa’ no explicar a nadie lo que siente el corazón”

Y, efectivamente, un año más tarde, la menor del clan de los Aguilar estrenó el 24 sept 2021 “Inevitable”, una canción de un amor no correspondido, que ahora parece cobrar sentido, por lo que afirman en las redes sociales sería dedicado a Nodal.

La primera estrofa del tema dice: “Me es inevitable el pensarte tanto. Y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato, aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar. Me sobraron las ganas, y aposté por ti. Nunca me imaginaba el que tú fueras así. Lo triste es que el despecho me acerca más a ti sabiendo que jamás darás lo mismo que te di”.

Los internautas opinaron: “Que la cante con Nodal, sería el tema del año”, “A pesar de todas las críticas que han recibido, ellos sí lucharon por su amor, a pesar de todos los obstáculos que se suscitaron”, “Por favor hagan esta canción juntos con la versión de Christian, sería un éxito rotundo”, “Ella canta hermoso y esa canción está súper linda”, “Este gran amor que se han tenido siempre a Ángela y Christian Nodal es maravilloso es hora que lo vivan”, “La canción es muy buena, puedes empatizar con ella”.