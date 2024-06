Verónica Castro y Cristian Castro dejaron de seguirse en Instagram; ¿por foto de Angélica Rivera?

Verónica Castro y Cristian Castro no atraviesan por un buen momento. A tan solo una semana de que el cantante se reencontrara con su madre tras la polémica ruptura amorosa de Mariela Sánchez, todo parece indicar que las cosas han cambiado.

PUBLICIDAD

“Reponer tantos días perdidos… cómo duele la mami” fue el mensaje con el que Cristian cmpartió en su cuenta de Instagram el reencuentro con su famosa madre donde de se hicieron acompañar de Coque Muñiz y Axel Muñiz.

Y aunque todo parecía indicar que las cosas se encontraban bien entre ellos dos, una fotografía de Cristian con Angélica Rivera , exprimera dama y ex cuñada de Verónica, parece que que ha tensado la relación entre madre e hijo.

“Por fin te veo primita”

La noche del sábado el hijo de Verónica Castro compartió una fotografía acompañado de Angélica Rivera y su hija Fernanda Castro. “Por fin te veo primita, te admiro @fernandacastromusica” fue el breve mensaje que posteo Cristian acompañado de una foto de los tres sonriendo en un restaurante.

Inmediatamente Sofía Castro respondió a la foto con el mensaje “Los amoooooo”. Angélica Rivera también comentó la fotografía con un par de corazones.

Sin embargo quien parece no haber visto con buenos ojos dicha fotografía es la madre del cantante y excuñada de Angélica Rivera, la actriz Verónica Castro quien no solo no comentó ni reaccionó a la imagen sino que dejó de seguir en Instagram a su propio hijo.

Publimetro pudo verificar antes de que se publicara la fotografía que Verónica sí seguía a su famoso hijo, pero él a ella no. El cantante dejó de seguirla hace unos días al igual que a la cantante Yuri con quien canceló la gira que tenían juntos por problemas que tuvieron.

PUBLICIDAD

¡Están peleados!

Antes de que Cristian Castro subiera la fotografía con Angélica Rivera, el periodista de espectáculos Álex Kaffie había informado en su canal de youtube que los famosos se encuentran peleados, sin revelar el motivo por el que se encuentran molestos.

Ahora con la foto de Angélica Rivera parecería ser una provocación y la confirmación de que Cristian no está bien con Verónica.

Pues es por todos conocido que la actriz no mantiene ninguna relación con la exprimera dama, e incluso versiones apuntan a que Verónica fue vetada de Televisa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con quién Angélica estuvo casada.