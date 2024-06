Las series coreanas y japonesas dominan Netflix este fin de semana y estas son las 5 que debes ver

Las series coreanas y japonesas, abarcando tanto dramas como animes, han capturado la atención global, encontrando un éxito rotundo en plataformas de streaming como Netflix. Este fenómeno no es casualidad; detrás de su popularidad hay varios factores que explican por qué estas producciones son tan atractivas para audiencias de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Uno de los mayores encantos de las series coreanas y japonesas es su enfoque en narrativas únicas y profundas. Los K-dramas y J-dramas, en particular, tienden a explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad y la lucha personal con una intensidad emocional que resuena profundamente con los espectadores. Las tramas están cuidadosamente elaboradas, con giros inesperados y desarrollo de personajes que mantienen a la audiencia enganchada episodio tras episodio. Series como “Crash Landing on You” y “Itaewon Class” son ejemplos claros de cómo los dramas coreanos pueden combinar romance, drama y comedia en historias complejas y satisfactorias.

La calidad de producción de estas series es otra razón clave de su éxito. Tanto Corea del Sur como Japón invierten significativamente en la creación de contenido televisivo, asegurándose de que los escenarios, vestuarios, cinematografía y efectos especiales sean de primera clase. El anime, por ejemplo, es famoso por su animación meticulosa y estilizada, que trae mundos enteros a la vida de manera vibrante y detallada. Animes como “Attack on Titan” y “My Hero Academia” demuestran cómo la animación puede ser tanto una forma de arte visual como una herramienta poderosa para contar historias.

Hierarchy: Limited Series

Series Estas producciones coreanas y japonesas acaparan el TOP10 ahora (Netflix)

Después del éxito de dramas como Squid Game, All Of Us Are Dead, Hellbound y Sweet Home, Netflix presenta Hierarchy, un thriller adolescente surcoreano dirigido por Bae Hyeon-jin y escrito por Chu Hye-mi. La serie sigue a Kang Ha, un estudiante becado y tranquilo, se une a la prestigiosa Escuela Secundaria Jooshin con el objetivo de desentrañar un gran escándalo y vengar la muerte de In-han, un compañero fallecido en circunstancias misteriosas.

Enfrentándose a una élite estudiantil que se considera intocable, Kang Ha pronto llama la atención de Jae-i, conocida como la reina del colegio, y se ve envuelto en complejas dinámicas de poder y relaciones. Con Ri-an, cuya familia es dueña de la escuela, y otros personajes formando parte del juego, Kang Ha deberá desenterrar la verdad detrás del incidente mientras navega entre amoríos y sospechas de asesinato.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Hashira Training Arc

Series Estas producciones coreanas y japonesas acaparan el TOP10 ahora (Netflix)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Hashira Training Arc es una emocionante continuación de la saga en la que los cazadores de demonios más poderosos, los Hashira, someten a los protagonistas a un riguroso y arduo entrenamiento. Este arco narra el intenso esfuerzo de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu y Inosuke por mejorar sus habilidades y prepararse para enfrentarse a los demonios más peligrosos. A través de desafíos físicos y mentales extremos, los personajes no solo buscan fortalecer sus técnicas de combate, sino también forjar un espíritu inquebrantable, todo mientras se profundiza en la historia y motivaciones de los enigmáticos Hashira.

The 8 Show: Limited Series

Series Estas producciones coreanas y japonesas acaparan el TOP10 ahora (Netflix)

Esta serie narra la historia de ocho personas encerradas en un edificio de ocho pisos, participando en un juego donde el premio en efectivo aumenta con cada segundo que pasan dentro. Sin necesidad de habilidades especiales, los concursantes deben sacrificar su tiempo para ganar una suma que podría cambiar sus vidas. La competencia de alto riesgo plantea preguntas sobre el valor del tiempo y la naturaleza del sacrificio, mientras los participantes enfrentan la presión del juego y sus propios límites.

PUBLICIDAD

Queen of Tears: Limited Series

Series Estas producciones coreanas y japonesas acaparan el TOP10 ahora (Netflix)

Un drama coreano que narra la historia de Baek Hyun-woo y Hong Hae-in. Hyun-woo es un abogado de pueblo con una mente perspicaz, mientras que Hae-in es una ejecutiva arrogante y poderosa heredera de un conglomerado minorista. Su romance comienza durante una pasantía en la empresa de los abuelos de Hae-in, y a pesar de sus diferentes orígenes sociales, se casan. Sin embargo, tres años después, su matrimonio enfrenta dificultades. Hyun-woo se siente decepcionado por la falta de aprecio de Hae-in y la inaccesible aprobación de sus suegros, considerando la separación. Mientras tanto, Hae-in lucha por comprender las razones detrás del distanciamiento de su esposo, y nuevos desafíos podrían poner a prueba su amor y fortalecer su rela

Jujutsu Kaisen: Season 1

Este es un básico para los amantes del anime, sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria con habilidades físicas excepcionales. Cuando Yuji libera accidentalmente una reliquia maldita extremadamente poderosa, se ve envuelto en un mundo oculto de maldiciones y hechicería. Para proteger a quienes ama y detener la amenaza de las maldiciones, se une a la organización de hechiceros Jujutsu, donde entrena bajo la tutela del poderoso hechicero Satoru Gojo. A lo largo de la temporada, Yuji y sus compañeros hechiceros, Nobara Kugisaki y Megumi Fushiguro, enfrentan numerosos desafíos mientras luchan contra maldiciones poderosas y descubren secretos oscuros que amenazan con destruir el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus.