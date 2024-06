“Tanto quería ser Cazzu”: Exponen video de Ángela Aguilar hablando como Cazzu

Aunque Ángela Aguilar no es ajena a las criticas ante las controversias que ha generado en varias oportunidades por su personalidad, pues la acusan de ser poco humilde, además de preferir otros países como Argentina, ahora ha enfrentado la peor ola de hate que ha vivido a su corta edad.

Recordemos que luego que Argentina se coronara campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, esta mostró todo su apoyo a la selección albiceleste, mencionando que es mitad argentina y mitad mexicana, lo que desató burlas en Internet.

Su romance con Christian Nodal le ha costado unos cuantos fans que han dejado de seguirla por ser acusada de ser la tercera en discordia entre la relación del ranchero con Cazzu, de quien incluso era su amiga.

El video de Ángela Aguilar por el que aseguran que copiaba a Cazzu

En medio de todas las burlas y comentarios despectivos que ha recibido, Ángela Aguilar ahora ha sido señalada por querer ser como la llamada ‘Jefa del trap’ luego que apareciera un video de esta al aparecer hablando con el acento argentino.

Su gesto no ha causado agrado incluso en los argentinos pues lo consideran ridículo al usar palabras que no son propias de su dialecto. Ahora no solo México le ha mostrado su rechazo, sino también el país sureño.

“Porque sí tengo sangre argentina”, se le escucha en el audiovisual.

Son muchos los que aseguran que la joven cantante ha decepcionado a su familia, la cual ha dejado marcado un legado en la industria musical mexicana al ser leyendas del regional mexicano.

“Ah no México ustedes la engendraron ustedes se la quedan”, “Por parte de todos los mexicanos tampoco la queremos. Se la pasamos a los peruanos”, “Tanto quería ser Cazzu que hasta la nacionalidad le quería quitar la carita de globo terráqueo”, “Quería ser Cazzu a fuerzas”, “No soy mexicana ni tampoco Argentina pero creo nadie la quiere en latinoamérica, propongo dársela a los gringos”, han sido algunos comentarios.

La hija de Pepe Aguilar también ha sido duramente rechazada por los comentarios de elogios que llegó a tener con Cazzu y la relación que tuvo con Nodal, además, de conocerse que fue amiga de otras ex parejas del cantante, situación que ha causado indignación.

Pese a ello, la nueva pareja ha presumido las mieles de su romance entre viajes, paseos y conciertos, demostrando que no le temen a los señalamientos.