Quién es la hija de Daniela Castro que lucha contra tumor en la lengua y dicen que es el clon de Ana Bárbara

Daniela Castro es una de las actrices mexicanas más famosas y exitosas de las telenovelas que se ha caracterizado por sus papeles de villana.

Sin embargo, en la vida real es una mujer muy amable, cariñosa y familiar y ama a sus tres hijos Daniela, Alexa y Gustavo.

Y recientemente vive un difícil momento familiar, ya que se encuentra preocupada debido a que su hija Alexa tiene un tumor en la lengua y debe ser operada una vez más.

La actriz reveló que es la segunda operación a la que se someterá su hija para retirarse el tumor que es benigno en la lengua y que salió por un traumatismo causado por mordedura de la boca.

“Le volvió a salir, ya aún operada, y le van a volver a hacer una segunda operación, que me la está alargando la escuincla, mi vida, porque ahí sí tiene que estar dos semanas en reposo, porque es anestesia general, o sea, si es una cirugía mayor”, dijo la famosa muy preocupada.

Quién es Alexa Díaz Ordaz Castro, la hija de Daniela Castro que tiene un tumor en la lengua

Alexa Díaz Ordaz Castro tiene 18 años y aunque es hija de Daniela Castro busca su propio camino y su propia carrera como actriz, modelo y cantante.

La joven ha participado en novelas como Los ricos también lloran y el año pasado debutó como cantante, lanzando su tema musical Si te miro.

Además, es ahijada de Gloria Trevi, quien la ha apoyado en su carrera musical y también la han comparado con Ana Bárbara, pues aseguran que es idéntica.

“Tenerla en mi vida ha sido un apoyo realmente muy fuerte, y Gloria está súper orgullosa, está contenta de verme a mí como su ahijada. Ella siempre me ha dicho que es una profesión maravillosa, pero fuerte. Me comentó que uno nunca está suficientemente preparada para lo que viene, porque es algo que nunca has vivido. Tenerla en mi vida como madrina, amiga y cantante me encanta”, dijo la joven sobre Gloria.

Hace unos meses lanzó un nuevo tema que lleva por nombre Mi mapa, y ha sido telonera de Gloria Trevi, presentándose en el Auditorio Nacional.

Aunque no atraviesa un momento fácil en su vida, no se quiebra ni se rinde, y a través de las redes se muestra feliz, motivada, y enfocada en su carrera musical.