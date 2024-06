Éstas son las 3 series en Netflix más vistas ahora que debes ver antes de que acabe la semana

Netflix se ha convertido en el gigante del streaming no sólo por su extenso catálogo de series, sino por su capacidad para ofrecer una diversidad de historias que capturan los intereses y gustos de audiencias globales. Desde dramas emocionantes hasta comedias ingeniosas, pasando por thrillers escalofriantes y producciones internacionales innovadoras, esta plataforma de streaming ha sabido cultivar un repertorio que no sólo entretiene, sino que también conecta profundamente con los espectadores.

PUBLICIDAD

Es así como en el top 10, lista semanal que la plataforma publica, no sólo se ven reflejadas las preferencias de los espectadores, sino que también define las tendencias y el impacto cultural de las producciones actuales. Esta lista no solo se basa en el número de visualizaciones, sino que también revela qué historias y géneros capturan la atención del público en un momento dado.

A continuación te mostramos las tres series que actualmente acaparan el Top 10 para que no dejes de verlas este fin de semana.

3 series que dominan Netflix ahora mismo

Hierarchy: Limited Series

Serie Este k-drama ha llamado la atención de muchos por su trama llena de intriga (Netflix)

Después del éxito de dramas como Squid Game, All Of Us Are Dead, Hellbound y Sweet Home, Netflix presenta Hierarchy, un thriller adolescente surcoreano dirigido por Bae Hyeon-jin y escrito por Chu Hye-mi. La serie sigue a Kang Ha, un estudiante becado y tranquilo, se une a la prestigiosa Escuela Secundaria Jooshin con el objetivo de desentrañar un gran escándalo y vengar la muerte de In-han, un compañero fallecido en circunstancias misteriosas.

Enfrentándose a una élite estudiantil que se considera intocable, Kang Ha pronto llama la atención de Jae-i, conocida como la reina del colegio, y se ve envuelto en complejas dinámicas de poder y relaciones. Con Ri-an, cuya familia es dueña de la escuela, y otros personajes formando parte del juego, Kang Ha deberá desenterrar la verdad detrás del incidente mientras navega entre amoríos y sospechas de asesinato.

Sweet Tooth: Season 3

Sweet Tooth Christian Covery sigue conquistando en la serie de Netflix (Courtesy of Netflix)

Un mundo devastado por una pandemia parece una premisa bastante desalentadora sin embargo, lo que suena a una historia trágica y deprimente, en realidad está llena de ternura y con valiosas lecciones de fondo. Y es que mientras el mundo que lo rodea se hunde en el caos, Gus, interpretado por Christian Convery, nunca pierde su espiritu de niño ni su optimismo desmesurado.

Con el éxito de la primer y segunda temporada, ha llegado una tercer parte final. La serie ahora ha buscado cerrar muchas historias y arcos de personajes. Con el nivel de producción que maneja, no es extraño que haya impactado visualmente a muchos y que hoy siga siendo una favorita.

PUBLICIDAD

Bridgerton 3, parte 1 y 2

Bridgerton Las escenas de Penelope y Colin han sido el corazón de la temporada 3 (Netflix)

La tercera temporada de Bridgerton, dividida en dos partes, está llena de giros y vueltas. Ésta ha logrado un éxito monumental en Netflix, convirtiéndose rápidamente en una de las series más populares de la plataforma. Su combinación de romance, intriga, y una audaz reinterpretación de la sociedad de la Regencia ha capturado la imaginación de millones.

Aunque en un principio los fanáticos estaban molestos por la decisión de los productores de la serie, de cambiar el orden de los libros para contar primero la historia de amor de Penelope Featherington y Colin Bridgerton que se desprende del libro ‘Romancing Mister Bridgerton’, y encima dividir la temporada en dos partes, finalmente terminaron aceptando que fue un gran acierto.