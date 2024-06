¿Aún lo ama? El gesto de Cazzu por el que aseguran que aún hay amor por Nodal

La polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar entre rumores de infidelidades, una boda secreta y hasta un supuesto embarazo. En medio de este torbellino mediático, ambos han salido a dar declaraciones en importantes revistas que lejos de ayudar a “limpiar” su imagen, han terminado por causar más indignación.

PUBLICIDAD

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela a la revista ¡Hola!, mientras que Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Mientras ambos siguen defendiendo su amor, internautas han expresado preocupación por Cazzu, a quien consideran “víctima” de engaños y traiciones, además de que está la pequeña Inti de por medio.

Christian Nodal y Ángela Aguilar beso en concierto La pareja apareció por primera vez en público después de la confirmación de su noviazgo

¿Cazzu sigue enamorada de Nodal?

Aunque Cazzu ha sido muy discreta respecto a lo que está sucediendo, en días recientes han salido varias teorías por parte de fans que aseguran que la argentina ha estado enviando indirectas para Nodal y que incluso “no lo ha superado”.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”, se lee en una parte del mensaje de Cazzu hace unos días.

La argentina ha cumplido con alejarse en gran medida de redes sociales pero ha dado ciertas señales y gestos que indicarían que aún hay amor por Nodal.

Cazzu Nodal sigue presente en los recuerdos de la argentina (Instagram)

El gesto más contundente ha sido que la rapera aún conserva imágenes de los momentos compartidos en Francia, cuando ambos participaron en los desfiles de Givenchy y Balmain durante la Semana de la Moda en París el pasado febrero. Estas fotos, que capturan instantes memorables, como su presencia en los prestigiosos eventos de moda, permanecen visibles para sus seguidores.

PUBLICIDAD

Nodal Nodal sigue presente en los recuerdos de la argentina

Además, las publicaciones también incluyen momentos significativos de su relación, como el anuncio del nacimiento de su primogénita. Este acto de mantener las fotos en línea refleja una decisión consciente de preservar esos recuerdos, a pesar del fin de su relación.

Otro evento importante que todavía puede verse en su perfil es su debut como pareja en la alfombra roja de los premios Latin Grammy en noviembre de 2022. Este evento marcó un hito en su relación, presentándose públicamente como pareja en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

Nodal Nodal sigue presente en los recuerdos de la argentina

También hay una publicación con una serie de fotografías durante unas vacaciones en la playa en las que aparece Nodal, viendo hacia el horizonte desde la piscina. “Te faltó borrar una mi Cazzu”. “Creo que hay fotos de sobra”, expresarn internautas.