¿A quién quiso más? Esto cuesta el anillo que le dio Christian Nodal a Ángela Aguilar vs el que le dio a Belinda

Christian Nodal ha sido una figura destacada tanto en la industria musical sin embargo, mientras todos reconocen su talento, el escándalo lo ha perseguido, convirtiéndolo en protagonista constante de los encabezados en los medios de comunicación.

Desde sus primeros éxitos, Nodal ha capturado la atención del público, y sus relaciones sentimentales han sido objeto constante de escrutinio. Su historial amoroso ha llevado a muchos a acusarlo de no saber estar solo, siendo ahora la abrupta ruptura con Cazzu y el romance con Ángela Aguilar el tema del momento.

Nodal ha sido conocido por ser extremadamente “espléndido” con sus parejas, a quienes suele regalarles lujosas joyas con las que sella su compromiso. Ahora la pregunta ha estado en ¿a quién a querido más, según el costo de sus regalos?

¿Belinda o Ángela Aguilar? Esto delataría a quién ha querido más

El romance de Christian Nodal con Belinda fue ampliamente publicitado no sólo por tratarse de algo que nadie esperaba sino por la rapidez con la que se dieron las cosas y los lujos de los que estuvieron rodeados.

Su relación, llena de demostraciones públicas de afecto y tatuajes en honor al otro, parecía sólida y apasionada, pero terminó abruptamente. El famoso anillo de compromiso que Chrsitian le dio a Belinda fue objeto de especulaciones, ente el costo y la duda de si en verdad llegarían al altar; aunque después, el tema fue si se lo devolvería y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo.

Así fue el anillo que Nodal le dio a Belinda

Según se informó, este fue fabricado por Angel City Jewelers, con un costo de tres millones de dólares (alrededor de 60 millones de pesos mexicanos) con sus 12 quilates. Cualquiera pensaría que ella podía hacer lo que quisiera con él. Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente en México, señala que las donaciones cuyo valor excedan en un año de calendario más de tres veces el salario mínimo general del área geográfica, deberían declararse ante la Secretaría de Hacienda. Esto significa que Belinda tendría que pagar 35 mil 101 pesos por poseer dicha joya.

¿Y el anillo de Ángela Aguilar?

En cuando a Ángela Aguilar, con quien hay rumores de haberse casado en Italia, se ha difundido a través de la página Chisme No Like, una foto donde la cantante muestra un anillo, posiblemente un regalo de Nodal. Aunque la imagen no es tan clara, se observa una mano tatuada masculina sosteniendo el anillo, presumiblemente perteneciente al músico.

Según el mismo medio, el anillo tiene un valor estimado de 3 millones de dólares, una cifra sorprendente que est´siendo comparado con el costo del anillo que Nodal dio a Belinda.

Eso sí, en una entrevisa con la revista Quien, Ángela ha negado haberse casado con Nodal. “Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, sentenció. Y ante la pregunta sobre la supuesta boda secreta que tuvieron, respondió: “No me cases y no embaraces todavía, por favor”.