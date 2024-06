“¡Qué pasada!”: Captan a Rosalía en una disco y su blusa de transparencia llama toda la atención

La cantante Rosalía está relajada en esta etapa de su vida luego de que el año pasado estuviera de boca en boca cuando ella y el cantante Rauw Alejandro dieron por terminado su relación tan solo cuatro meses después de que se comprometieron en matrimonio. Ella sigue enfocada en su carrera y en divertirse.

Esta semana fue captada cantando “Despechá” en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando participó en un concurso con una de sus canciones, y lo hizo junto a uno de sus fans que estaban celebrando el mes del Orgullo LGTBIQ+, de acuerdo con una información suministrada, este jueves 20 de junio, por el portal Europa FM.

Rosalía prepara su nuevo álbum. Son pocas las apariciones públicas de Rosalía en los últimos meses. Lo más reciente que se conoce de la autora de “Como un G” es que está preparando el que será su cuarto álbum, del que asegura que “valdrá la pena”.

La semana pasada también la fotografiaron disfrutando es una discoteca junto a otros artistas, pues fue invitada al lanzamiento de la nueva edición de la revista Interviuw, en el que tenía como portada a Billie Eilish. La “Motomami” la pasó genial.

Para la fiesta vistió un short negro con una blusa roja de tul modelo 1916 de la firma de Palomo, un diseñador español que apuesta por el género fluido. El atuendo lo cubrió con una gabardina negra, por lo que la blusa no se aprecia con claridad, pero de acuerdo con la página oficial del diseñador es “Blusa de tul abullonada adornada con botones de cristal Swarovski, una pieza cautivadora de la colección ‘1916´, reeditada para ‘Cruising in the Rose Garden”.

“Esta blusa presenta botones de cristal perfectamente combinados con el tejido, aportando un toque de glamour. Con sus voluminosas mangas abullonadas, irradia elegancia y sofisticación, lo que lo convierte en una incorporación destacada a tu guardarropa”, se termina de leer en la descripción. La prenda de vestir tiene un costo 400 euros.

Rosalía, pese a que ha vestido prendas e grandes y prestigiosas casas de moda, también apuesta por los diseñadores emergentes y sus marcas, como: Left Hand LA y A Sai Ta.