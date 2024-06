“Con razón la hija viste tan feo”, se burlan de Mijares por look en concierto y dicen que parece “Willy Wonka”

El cantante se llevó las críticas y burlas por este look en su concierto

Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Mijares es una de las cantantes más famosas y admiradas del momento en México, que encanta con su voz y carisma.

Sin embargo, la han criticado mucho por su apariencia y sus looks, pues aseguran que no le favorece los atuendos que usa, que son poco femeninos y aburridos, y hasta la comparan con su padre.

Y recientemente, justo él fue el blanco de las críticas en redes por su look en un concierto durante su tour con Emmanuel.

Se burlan de Mijares por su look en concierto y aseguran que parece “Willy Wonka”

Mijares y Emmanuel están haciendo una gira de conciertos juntos y ha resultado todo un éxito, pues miles han asistido para recordar sus mejores éxitos.

Sin embargo, parece que en una de las presentaciones sus looks se llevaron las críticas y burlas, especialmente el de Mijares, quien hasta llevaba peluca.

El padre de Lucerito llevó un chaleco y pantalones ajustados negros, con medias blancas por fuera del pantalón, una capa larga y oscura, una peluca larga de rizos, un sombrero negro y un bastón, y lo compararon con Willy Wonka, de la película Charlie y la fábrica de chocolate.

“El Ecoloco y Willy Wonka”, “con razón la hija se viste tan feo, si el padre sale así que horror”, “La Mijares anda muy desatada ahora que está viejo y divorciado”, “Emmanuel pasa pero Mijares es un ridículo”, “Hay Mijares que necesidad de vestir asi😂”, “Ya no saben que hacer para llamar la atención , vaya ridículo”, y “En su cabeza era una gran idea 😂”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, muchos salieron en su defensa, asegurando que era una caracterización y formaba parte del show, que además afirman que es excelente y de calidad.

No es la primera vez que critican a Mijares por sus looks, pues siempre se burlan de él por cualquier detalle, pero él, al igual que su hija, no le prestan atención a las críticas.