Camilo y Evaluna callan a quienes los critican y así prueban que son los mejores padres para Índigo y Amaranto

Camilo y Evaluna han sido una de las parejas más queridas del mundo de la música latina aunque irónicamente, también suelen ser los más criticados. Ambos suelen evitar siempre el escándalo pero internautas terminan por encontrar lo negativo Es así como Camilo y Evaluna, a pesar de compartir su felicidad y momentos íntimos como familia, han tenido que ponerse serios para callar a los haters.

PUBLICIDAD

La pareja ha sido especialmente señalada por la forma en la que ejercen su relación y la crianza hacia sus hijos. Desde el ser “codependientes”, hasta la elección del nombre de Índigo y Amaranto, el bebé que viene en camino, han sido cuestionados por quienes observan desde la distancia.

Camilo y Evaluna La hija de los cantantes está a punto de cumplir sus dos años y finalmente mostraron su rostro (@evaluna / @camilo/Instagram)

Si bien los intérpretes de “Plis” siempre han optado por no hacer caso a los que critican, esta vez decidieron hablar y poner un alto, especialmente porque falta poco para llegue su segundo bebé. Fue en un video en su canal de Youtube que defendieron su derecho a llevar una crianza respetuosa y propia a su estilo de vida.

“Desde que yo estaba muy chiquita, siempre me imaginé llena de niñitos siendo mamá, con los bebés pegados a las tetas y viajando por el mundo y varios médicos me dijeron que eso no iba a ser una posibilidad, que por el desequilibrio de mis hormonas, por mis ovarios, que por no sé qué cosa no podía ser mamá. Yo, en vez de quedarme con eso y tener miedo de que las cosas no iban a salir como yo quería, decidí confiar”, señala Evaluna en el video.

Evaluna y Camilo La pareja sorprendió a sus fans con este video (@evaluna / @camilo/Instagram)

Aunque Camilo y Evaluna nunca anticiparon la avalancha de críticas por su estilo de vida único, el cantante reconoció que eso les ha dado fortaleza y los ha motivado a ser aún mejores.

“Criticaron a Evaluna por haber decidido ser madre, por haber dado teta en lugar de tetero, me criticaron a mí por tener puesto un collar hecho con su leche materna, nada de eso lo habíamos planeado, pero de algo estamos seguros y es que ese capítulo de las críticas hace que nuestro libro sea mucho más interesante”.

Por su parte Evaluna subrayó que, en lugar de sentirse afectada por las opiniones ajenas, las críticas le han confirmado que están en el camino correcto, guiados por su intuición y confianza.

PUBLICIDAD

“Además de todos, justo eso, nos regaló una de las enseñanzas más bonitas de nuestra vida (...) Es mucho mejor ser criticado por ser tú mismo, que por tratar ser algo que no eres”, dijo Evaluna a lo que Camilo agregó: “Que hagas lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, si te destacas, tarde o temprano vas a ser señalado y criticado”.

Camilo La pareja ha demostrado que ejercern una crianza amorosa (Youtube)

En el video, Camilo y Evaluna muestran diferentes momentos que viven en casa como pareja y con la pequeña Índigo, desde sus tardes cocinando sopa y horneando pan, hasta las “conversaciones” con su hija. También comparten la emoción que sienten al presentarse antes de un concierto y dejan claro los buenos valores bajo los que crían a su hija.

“El mundo está tan corrompido que ahora ven mal el querer ser papás y el demostrar amor tan profundo como el suyo. A mí me encanta verlos porque me hacen creer en el amor propio y en el amor hacía los demás”. “Me pregunto quien puede tener el atrevimiento de criticarles, son amor puro, amo los Lunes de Camilo y Evaluna, y amo que esten en Madrid”. “Al principio, pensaba que eran un fruto de la industria que predicaba algo inexistente o exagerado. Este canal demuestra lo genuino que es lo que tienen e inspira muchísimo, dando unos mensajes bellísimos. Amar definitivamente es una revolución, y ojalá tener lunes de Camilo y Evaluna para siempre <3 éxitos!”, expresan sus seguidores.