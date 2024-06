Karol G lanza adelanto de su nuevo tema pero aseguran que copió esta canción de Shakira

Usuarios en Internet siguen enfrentando personal y profesionalmente a Shakira y Karol G pese a la colaboración que las artistas tuvieron con el tema ‘TQG’ el cual fue todo un éxito. Ahora que la llamada Bichota ha lanzado un adelanto de lo que será su nuevo tema ha sido comparada con la barranquillera.

Karol G se encuentra en una de sus mejores etapas como cantante tras el éxito que tuvo su último material discográfico ‘Mañana será bonito’, además, de los distintos conciertos que ha ofrecido a nivel mundial, los cuales han sido un total llenazo.

Sin emabrgo, los seguidores de Shakira la han mirado con recelo en los últimos meses por el presunto encuentro que esta habría tenido con Gerard Piqué y Clara Chía Martí, la mujer con la que el catalán engañó a su paisana y colega.

¿Karol G copió a Shakira?

Ahora que Karol G se prepara para lanzar su nuevo sencillo ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ del cual ha brindado un adelanto en redes sociales, usuarios no han dudado en asegurar que habría copiado a Shakira.

“Yo, aquí con jet lag pensando como bailé de rico esta contigo”, escribió la intérprete junto al video en el que se escucha el tema que será estrenado el próximo 20 de junio.

Internautas han comparado el sonido del tema del que solo se ha podido escuchar un fragmento y para muchos suena igual que ‘Addicted To You’ de Shakira y los comentarios negativos no han faltado, pese a que aun no se ha podido escuchar por completo el material.

“Shakira es la institución de la música y una fuente de inspiración para otros artistas”, “Amo a Karol pero solo escucho a Shakira aquí”, “Te amo Karol g pero … mis oídos están escuchando addicted to you de Shakira y esa ropa ? que está pasando aquí”, “A Shakira no la supera nadie” han sido algunos comentarios en redes.

La Bichota ha preferido callar en medio de las acusaciones y continuar con sus proyectos profesionales, mientras sus fans aplauden cada uno de sus pasos y hay quienes aseguran que su nueva canción no suena como la de Shaki.

Mientras tanto, Shakira está enfocada en su disco ‘Las mujeres ya no lloran’ el cual ha significado su regreso a la música y una bocanada de aire para ella al drenar todo el dolor que le causó la separación con Piqué a través de su música.