¿Jason Momoa pasará de papacito a suegro? Así ha crecido Lola, su hija

En mayo Jason Momoa sorprendió al revelar que tiene nueva pareja y se trata de una latina, precisamente la hija del cantante Ricardo Arjona, la actriz Adri Arjona. Esto le valió buenas vibras, pues muchas mujeres están fascinadas con él y su escultural cuerpo; pero, ahora en junio dejó a todos boquiabiertos con el crecimiento de su hija.

PUBLICIDAD

Lola Iolani apareció a su lado este martes 18 de junio durante la alfombra roja del estreno de la nueva película de su padre, The Bikeriders, quien también se robó algunas miradas en el evento, pues ya se nota su desarrollo. Los internautas también le dejaron algunos mensajitos en las fotos que el actor de Hollywood compartió en su cuenta en Instagram.

“Ainsss esa chica llamada Lola, pero que bonita es…prepárate papá Jason se acerca el momento que te conviertas en suegro!!!”, “Lola se ha convertido en una joven muy hermosa”, “¡Tu hija es encantadora!”, “¡Esa es su hija! ¿Cuándo creció? ¡Ella era una niña hace un minuto!”, “Lola es tan hermosa 💜”, “Tu hija es absolutamente hermosa ❤️💕”, le escribieron a Momoa.

La primogénita de “Aquaman” nació en el 2007 cuando él estuvo casado con la actriz Lisa Bonet. Como su padre es hawaiano, quiso honrar a sus ancestros con el segundo nombre de la chica, que ya el próximo mes cumple 17 años, por esto la bautizó como Iolani, que significa “halcón real”. La joven sacó también la belleza de su padre, quien ya ha confesado que desde que ella cumplió 13 años en cómo será el momento cuando le presente a una pareja.

Para la revista Heath Men’s manifestó que lloró durante el aniversario de su “pequeña”: “No lo voy a llevar bien (su papel de suegro). No me va a hacer ninguna gracia que traiga a casa a algún impresentable”. No sería la primera vez que lidiaría con esta situación, ya que no hizo con cuando conoció a Lisa, ella era madre de una adolescente de 17 años (hija de Lenny Kravitz), y se preocupó demasiado cuando empezó a llevar chicos a casa.

En la entrevista afirmó publicada en el 2020, afirmó que está “en continua evolución y ahora trato de ser mejor padre”. La hija de Momoa también tomó protagonismo el mes pasado, puesto que muchos internautas notaron que ella tiene gran parecido con Adri, quien es 12 años menor que el actor.

Lola no le ha perdido los pasos a su padre y, aunque no ha sido en el área de la actuación, si tiene relación con el arte, porque tiene una grandiosa voz, y así lo dejó claro cuando cantó “Valerie”, tema de Amy Winehouse.