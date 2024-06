Escena del espejo de Penelope y Colin en ‘Bridgerton 3 parte 2′ “supera” a la del carruaje por este detalle

La segunda parte de la temporada 3 de Bridgerton ya casi está aquí y es seguro que si has sido fanática de la saga, ya has devorado los episodios y no has dejado de sentir ese calor con cada escena de Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

Si bien en un inicio muchos estaban molestos por la decisión creativa de cambiar el orden de los libros de Julia Quinn para adelantar esta historia y encima, el dividir la temporada en dos, finalmente ha sido un acierto absoluto.

En la primer parte de Bridgerton Temporada 3, Nicola Coughlan y Luke Newton retomaron sus papeles como Penelope y Colin y es que a su regreso de Grecia, él está ansioso por ayudarla a encontrar un marido adecuado. Sin embargo, cuando el rico Lord Debling está interesado en cortejarla y casarse con ella por practicidad más que por amor, Colin se da cuenta de que tiene sentimientos románticos y hace todo por impedirlo.

Bridgerton Nicola Coughlan y Luke Newton tuvieron una de las escenas más ardientes de la saga (Netflix © 2024)

Por supuesto, la primera parte termina con una ardiente escena de Penelope y Colin a bordo de un carruaje, entre una confesión y pasión desenfrenada en la que se confiesan sus sentimientos por el otro. Ahora, la segunda parte se ha centrado en el compromiso de estos y el inicio de su vida en pareja, además de la carga pesada que lleva Penelope por ser Lady Whistledown, a quien Colin tanto odia.

La escena del espejo que ha dado mucho de qué hablar entre los fans

En esta segunda parte, vemos a Penelope en un viaje emocional entre su primer experiencia sexual y el camino hacia la autoaceptación. Colin Bridgerton alabando a Penélope hasta las nubes mientras se miran en un espejo ha sido suficiente para que muchos aseguren que esa escena supera a la del carruaje, sin necesidad de ir más allá.

Bridgerton Las escenas de Penelope y Colin han sido el corazón de la temporada 3 (Netflix)

Y es que para muchos, ha sido ideal que sea un momento más realista, sinceramente dulce y completamente romántico que continúa priorizando la perspectiva de la protagonista y ese viaje de autodescubrimiento. “Se siente tan personal”, “una escena muy natural”, “Bridgerton es todo sobre pasión desenfrenada pero esta escena tiene algo demasiado mágico así como está”, describen algunos.

La escena del espejo en el Episodio 5 es crucial ya que minutos antes Colin declara su amor por Penélope contrarrestando el cinismo de su madre Portia (Polly Walker), quien se la vive lastimando a Penelope, provocando que ésta nunca pudiera verse como la mujer deseable que puede llegar a ser. Es así como algunos diálogos, así como las expresiones de Nicola Coughlan son clave para ver cómo Penélope todavía se pregunta si ese deseo y atracción desenfrenada de Colin hacia ella se trata de una broma cruel.

Colin le dice a Penélope que la ama y que ella es la dama más codiciada de la sociedad. Cuando ella parece dudar de él, usa el espejo para mostrarle que ella es “la mujer más inteligente y valiente” que jamás haya visto. Colin reconoce que a ella le falta seguridad emocional y quiere que ella se vea a sí misma como él lo hace. Así que al proclamar su afecto por su mente y su corazón frente a un espejo, crea un espacio seguro para que Penélope experimente, se sienta segura y se desenvuelva.