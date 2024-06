¡Cuidado Ángela Aguilar! Mientras Cazzu se aleja de redes, Belinda estaría planeando su revancha ¿qué hará?

La polémica que ha provocado el romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, que fue anunciado tan solo dos semanas después de que confirmara su separación de Cazzu apenas comienza, y es que, no se trata de un triángulo amoroso, pues la lista de personas involucradas es más larga de lo que parece.

Entre ellas, la familia de ambos cantantes y hasta la propia Belinda, quien fue la primera en ser señalada como la culpable por la ruptura de Nodal con Cazzu, difundiendo el rumor de una posible reconciliación entre ambos que con el paso de los días terminó por desmentirse.

Desde que explotó la polémica, Belinda se ha mantenido al margen compartiendo posteos que solo tienen que ver con sus éxitos profesionales y solo un extraño mensaje que duró apenas unos minutos en sus redes sociales donde escribió: “Tarde o temprano, todo cae por su propio peso” y que después borró, siendo esa la que posiblemente fuera su única reacción al romance de Nodal con Ángela Aguilar.

Belinda La cantante usó sus redes para pronunciarse. (Instagram)

Belinda estaría preparando revancha contra Ángela Aguilar

Belinda está viviendo una nueva etapa de su carrera y con su regreso a la música, sus fanáticos no han dejado de aplaudir a la estrella pop que está siendo todo un éxito gracias a sus corridos ‘coquette’ junto a Natanael Cano y comenzando con la que muchos aseguraron que se trataba de una tiradera a su ex Christian Nodal.

Aunque se adelantó que el regreso a la música de Belinda, ofrecería una perspectiva más amplia de cómo fueron las diferentes relaciones que sostuvo, entre ellas Giovani Dos Santos, Criss Angel y Christian Nodal, solo por mencionar algunos. Sin embargo, se dice que ya estaría preparando su próxima revancha y esta vez el dardo sería directo hacia Ángela Aguilar.

Belinda 'Cactus' Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial) (Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial))

De acuerdo a medios de comunicación, una fuente cercana a Belinda reveló que estaría preparando un nuevo tema contando su verdad sobre lo que vivió junto a Nodal y que, de paso, podría tratarse de una indirecta Ángela Aguilar, quien habría provocado problemas entre ella y su ex:

“Cercanos a la cantante dicen que el tema será una indirecta para Ángela Aguilar porque está mucho más familiarizada con el pasado de la historia de amor de la pareja del momento”.

¿Ángela Aguilar y Belinda fueron amigas?

Aunque el nuevo tema de Belinda, es posible que se trate de la continuación de ‘Cactus’ que salió a finales de enero y terminó reviviendo su relación con Nodal, sin embargo, tras la polémica por su reciente romance con Ángela Aguilar, la estrella pop, podría exponer más detalles de su relación.

Y es que, hay quienes han dicho que la relación de Belinda con Ángela Aguilar no fue muy buena y que, incluso, fue con la única pareja de Nodal con la que la intérprete de ‘Gotitas Saladas’ no pudo hacer una amistad, tal como lo habría hecho con las ex del sonorense.

Hay quienes aseguran que Belinda fue la única con la que Ángela Aguilar no pudo hacer una amistad, e incluso hay quienes dicen que la estrella pop tenía sospechas de la más joven de los Aguilar, sin embargo, eso no impidió que la hija de Pepe Aguilar hablara de ella llamándola: “La Belinda”, cuando se anunció que podría llegar al altar con Nodal.

“No me han invitado, pero estoy segura de que sí. Le podemos decir a Claudia que le preste el vestido a la Belinda”.