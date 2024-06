Así fue el emotivo homenaje de la princesa Charlotte, a su abuela Lady Di que nadie notó

La princesa Charlotte, hija del príncipe William y Kate Middleton, no ha cumplido la mayoría de edad y ya se perfila como una de las jóvenes más destacadas de las casas reales ante el estilo que mantiene a sus nueve años.

Aunque la pequeña no será la futura heredera a la corona al ser menor que su hermano George, lo cierto es que ya cuenta con un arsenal de joyas y una fortuna que proviene no solo de sus padres y abuelos, sino también de su imagen al ser imagen de distintas casas de modas de las que desfila sus looks.

Aunque al igual que su madre, Charlotte se ha mantenido alejada de la vida pública mientras Kate lucha contra el cáncer, su más reciente aparición en el Trooping the Colour 2024, ha causado gran sensación.

El homenaje de la princesa Charlotte a su abuela Lady Di

La princesa Charlotte ha sido comparada en varias oportunidades con las mujeres de la royal family, pues heredó la belelza de su madre y de su abuela Ladi Di, así como el carácter de la reina Isabel II, al mantenerse firme en cada uno de los protocolos reales a los que acude.

Aunque la princesa Diana ya no se encuentra físicamente, sus hijos y nietos aun mantienen vivo su legado y durante el Trooping the Colour 2024, Charlotte se ha encargado de homenajearla.

La hija de los futuros reyes de Inglaterra se pudo ver desde el balcón del Palacio real luciendo un característico elegante atuendo de inspiración náutica, en tono azul marino, que incluía ribetes blancos a contraste en las zonas de escote, cintura y puños.

Aunque en un principio pasó desapercibido, lo cierto es que la pequeña evocó el estilo característico de su fallecida abuela, Diana, al ser las prendas naúticas las favoritas de la fallecida princesa del pueblo.

Durante la década de los 80s fueron varios los outfits marineros que presumió Lady Di durante sus apariciones; uno de ellos fue el que utilizó al posar junto al (en ese entonces) príncipe Carlos y la reina Isabel II después de que el Consejo Privado sancionara su boda.

En las imágenes de aquel evento se puede ver a Diana con un vestido similar, con cuello en V, decorado con detalles blancos, la única diferencia notable entre ambos looks, es el color del lazo en el cuello.