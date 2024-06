“Acabo de vivir un milagro”: él es el hijo de Ana Bárbara que salvó a su madre de morir ahogada

La muerte le dio una gran lección de vida a la cantante mexicana Ana Bárbara. Así mismo lo confesó ella la mañana de este 19 de junio en un video en vivo, que grabó en Instagram, para hablar sobre cómo sobrevivió a morir ahogada la tarde del 18 de junio, mientras estaba en el mar en Cancún. Impactada y aún en shock por lo ocurrido, admitió que no pudo dormir en toda la noche.

PUBLICIDAD

La estrella musical compartió unas historias ayer en las que manifestó que casi pierde la vida por no respetar el mar y confiarse más de lo normal. La artista explicó: “Acabo de tener un incidente en el mar, me fue llevando el mar, las olas mar adentro, y tengo que decirle que vi de frente la muerte, así, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso me rescató, un ángel hermoso se arriesgó, se metió al mar por mí”.

Pues, se trató del segundo de sus tres hijos biológicos, José María Fernández Ugalde, de 17 años. El joven al ver a su madre siendo arrastrada por las olas no dudó en rescatarla. La cantante de 53 años detalló: “El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, más bien eso creí. Hoy me perdí, reconozco que confié de más”.

Destacó que su condición física la ayudó a luchar por su vida mientras era rescatada, y que las misma resistencia que ha ganado su hijo con el deporte le permitió nadar contra las fuertes olas para devolverla a la vida. Por lo que transmitió varios mensajes de reflexión que sacó de este momento tan aterrorizante que padeció.

José María es también hijo de José María Fernández ‘El Pirru’, viudo de Mariana Levy, con quien está viviendo desde hace un tiempo, presuntamente, porque la pareja de Ana, Ángel Muñoz, lo maltrataba. En marzo, Ana Bárbara demandó a “El Pirru” por violencia intrafamiliar.

Instó a sus seguidores a ser más humildes con las cosas omnipotentes, pues carecer de esta virtud ha ocasionado que muchas personas dejen este mundo. “No sabemos su fuerza, no la medimos y yo creo que esto es una muestra a mí misma de que debemos ser más humildes, de que no se puede muchas veces contra el mar, en este caso”.

Entre sollozos, le pidió a sus fans salvaguardar la salud, comer bien y hacer deporte, porque esto hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Acotó que todo este episodio le cambió la vida por completo y le dejó claro qué es lo que más desea, que es “vivir para las personas que han estado para mí incondicionalmente, sea quien sea, que me han demostrado amor, lealtad real”.

PUBLICIDAD

Además, aprovechó para “agradecerles a todos los seres de luz, todos los seres sagrados y a mi angelito” por todo lo que tiene. Este horrible momento llegó poco después de que ella comenzó a componer una canción que tituló “Gracias, mi ángel”, por lo que cree que se trata de una señal divina.

Por ahora, trata de reponerse de la amarga experiencia, que confiesa le impidió dormir y lloró durante la noche.