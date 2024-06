“Te va a romper el corazón”: la terrible predicción de vidente sobre relación de Nodal y Ángela Aguilar

La reconocida psíquica y tarorista, Vieira Vidente, quien se ha vuelto muy popular en las redes sociales debido a sus acertadas predicciones, ha expresado malas noticias para Ángela Aguilar. Lamentablemente, esta vez le advierte que Christian Nodal le va a romper el corazón y le pide mucho que se cuida de un embarazo no planificado.

Vidente le advierte a Ángela Aguilar que Nodal le causará daño

Tal parece que esta relación arrebatada, intensa y a la que no le importa lo que digan las personas, no va a terminar de la mejor manera posible. De acuerdo a la información de la experta en cartas, la hija de Pepe Aguilar vivirá momentos muy difíciles al lado del padre de la primera hija de Cazzu.

La vidente señaló que Christian Nodal está viviendo una aventura en estos momentos, una ilusión, que como él mismo lo dijo, viene desde hace años atrás. Ambos están enamorados, la atracción es algo que no se puede negar, pero también dice:

Vieira Vidente: “él no es para ti”

“Ay, Ángela si tú me estuvieras viendo mi amor, te tengo que decir que él no es para ti y tú no eres para él, te va a romper el corazón. Aunque, tú eres jovencita y dices no pa buena yo. Te va a romper el corazón en el momento, pero eres de las personas que pasa la página rápido”.

La astróloga explicó que existen días en los cuales Ángela Aguilar se pregunta si le conviene o no estar con el cantante mexicano, según reseña el sitio web Soy Carmín.

“Ángela, este mensaje es para ti nuevamente, aquí me sale el 3 de espadas, pero un cruce, tú vuelves a enamorarte nuevamente. Si tú duras de aquí al 2025 y a mediados de julio y agosto con él es mucho, no vas a durar mucho tiempo con él”.

Además, advirtió que existe otra mujer a la que le gusta mucho Christian Nodal. Sin embargo, también le dijo a Ángela que debe tener cuidado de no salir embarazada.