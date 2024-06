“Qué imprudente”, El gesto de guardia de seguridad con Shakira en hospital donde está su padre que indignó

Shakira está viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida personal y es que su padre, William Mebarak, está de nuevo delicado de salud.

El padre de la cantante fue ingresado en un hospital en Barranquilla por una fuerte neumonía, pero poco se sabe de su avance.

La cantante viajó de inmediato a su país natal para ver a su padre, con quien tiene una gran relación y una conexión muy fuerte y fue captada saliendo del hospital.

El gesto de guardia de seguridad con Shakira en hospital donde está su padre que causó indignación

Shakira fue captada saliendo del hospital en Barranquilla, Colombia, donde permanece recluido su padre desde el pasado 5 de junio por una neumonía.

Los medios captaron a la famosa quien lucía sencilla y al natural, con pantalón deportivo, camiseta, lentes oscuros, sin maquillaje, y con un moño despeinado, y, además, aseguran que se veía preocupada.

En medio de su salida, donde iba con un pañuelo, acompañada por sus hermanos Tonino y Alberto, un guardia de seguridad del hospital le pidió una foto a la cantante, lo que a muchos les pareció imprudente, pues no era ni el momento ni el lugar.

“Que falta de respeto.. déjenla tranquila”, “uno como fan debería tener límites de cuando y donde pedir una foto o autógrafo: en hospitales y funerales no”, “Pero por favor está visitando a su papá que esta hospitalizado, no es momento de fotos”, “por Dios que imprudencia que falta de empatía … inaceptable”, “Que imprudente ese guardia, ni que la pobre estuviera de fiesta, ni respetan”, y “No me parece, su padre está delicado de salud y esta visitando a su papá en calidad de hija, no de artista 😢”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, los medios aseguran que la cantante accedió a tomarse la foto muy rápido, pero sin duda no era el momento para una foto.