‘Clanes’ es la nueva serie española de Netflix que promete arrasar: ¿de qué trata la trama?

A lo largo de la tercera semana de junio, Netflix recibirá en su catálogo incontables producciones interesantes, pero uno de sus estrenos más destacados para el periodo es la serie española Clanes.

Encabezada por Clara Lago y Tamar Novas, la producción de Vaca Films para la plataforma promete cautivar a todos con una intensa trama llena de drama, crimen e intriga inspirada en hechos reales.

¿Quieres saber de qué va el thriller creado y escrito por Jorge Guerricaechevarría? Sigue leyendo para conocer la sinopsis del proyecto dirigido por Roger Gual antes de su estreno en el servicio.

¿De qué trata Clanes, la nueva serie española de Netflix?

Clanes sigue a Ana, una abogada que se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para acercarse a su líder y vengarse por el asesinato de su padre, cuya doble vida le era desconocida hasta su muerte.

Con el fin de lograr su objetivo, la heroína abandona Madrid y se establece en el pueblo de Cambados. No obstante, de acuerdo a la sinopsis, “su presencia no pasa desapercibida para nadie”.

“Incluido Daniel, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del ‘clan de los Padín’ mientras el padre está preso”, reza el resumen oficial de la serie publicado por Netflix.

Escena de la serie 'Clanes'

“Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado”, concluye el texto.

De igual forma, el tráiler oficial de Clanes resume perfectamente el problema central. “¿Tu padre, un testigo protegido?”, le pregunta un personaje a la protagonista al inicio del breve clip.

Escena de la serie 'Clanes'

“Era traficante. Traicionó a sus socios… Necesitaba saber y las respuestas están aquí”, responde Ana encarnada por Lagos. Más adelante en el tráiler, un hombre le hace una fuerte advertencia.

“No me creo nada de su repentina aparición aquí en Cambados, pero tengo que advertirle que a Padín padre no lo engaña ni Dios”, le avisan en el avance de más de dos minutos de duración.

Escena de la serie 'Clanes'

¿Logrará Ana concretar su venganza contra los Padín? ¿Será atrapada por los maleantes antes de lograrlo? ¿O será que el dinero y la pasión terminan seduciéndola para unirse al clan enemigo?

El público podrá conocer las respuestas a todas esas preguntas cuando la serie española Clanes finalmente se estrene en el catálogo de Netflix a nivel mundial este viernes 21 de junio de 2024.