“Te extraño”: Lalo Capetillo Gaytán lanza indirecta en Instagram, ¿Es para Lucerito Mijares?

Por medio de sus historias en Instagram, Lalo Capetillo Gaytán hizo saber que extraña a alguien, aunque no reveló nombres, inmediatamente después compartió historias con Lucerito Mijares, por lo que se sugirió que es ella a quien echa de menos.

El joven cantante publicó una historia en Instagram con el sticker de “Tu Turno” que llevaba el texto: “Donde extrañan a esa persona…”, de fondo, colocó su canción “Cómo me haces falta” y se veía brindar con tequila.

Después subió otra historia con la misma canción, y con las palabras “Te Extraño”. Cabe destacar, que la canción en cuestión habla de una separación entre dos personas y el sentimiento de añorar a alguien.

Historia de Instagram de Lalo Capetillo Gaytán Lalo Capetillo Gaytán envía indirecta en rede sociales

“Y cómo me haces falta, aunque me haga el fuerte el llanto se me escapa. Quiero convencerme que todo es nostalgia”, son los versos de la canción que se escuchan en la historia de Instagram.

Lalo Capetillo Gaytán sube historias con Lucerito Mijares

Los fanáticos usaron el sticker de “Tu Turno” publicado por Lalo Capetillo Gaytán y subieron fotos del cantante junto a Lucerito Mijares, mismas que el hijo de Eduardo Capetillo compartió.

Historia de Lalo Capetillo Gaytán Historia publicada en Instagram por Lalo Capetillo Gaytán

¿Lalo Capetillo Gaytán y Lucerito Mijares se gustan?

A partir de su participación en el programa “Juego de Voces”, Lalo Capetillo Gaytán y Lucerito Mijares se vieron involucrados en rumores de romance, pues la química que desprendían es innegable, según los usuarios de internet que los comenzaron a emparejar.

No obstante, los dos han reiterado en repetidas ocasiones que su relación se limita a la amistad, incluso, se ven como familia.

El primer sencillo de Lalo Capetillo Gaytán

“Cómo me haces falta”, el primer sencillo de Lalo Capetillo Gaytán, hace referencia a una relación romántica fallida.

En una entrevista con El Sol de México, el intérprete se abrió sobre este lanzamiento: “Esta canción está inspirada por la nostalgia, todos hemos pasado por un amor así, uno que fue tan intenso, pero de repente no sabes qué sucedió y quieres saber qué pasa después, porque la historia quedó trunca”.