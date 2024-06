La vez que Jennifer Lopez prácticamente llamó mentirosa a Belinda: ¿qué pasó entre ambas?

A lo largo de su carrera, Belinda ha logrado soportar varios embates de pie, pero una de las controversias que ha enfrentado y no todos recuerdan fue la que protagonizó con Jennifer Lopez.

La diferencia entre las cantantes y actrices se originó hace casi diez años atrás luego de que la estrella hispanomexicana hiciera unas declaraciones que involucraban a la famosa Diva del Bronx.

¿Qué pasó entre Belinda y Jennifer Lopez hace diez años?

En agosto de 2014, durante una firma de autógrafos en la Ciudad de México, la intérprete de Cactus reveló a un grupo de periodistas que Jennifer Lopez la había contactado para hacer un dueto.

“Estamos en pláticas, pero todavía no puedo adelantar nada”, expresó la intérprete, según recogió el programa Estrellas Hoy. “Me buscaron a mí y realmente todavía no hemos concretado”, precisó.

Asimismo, declaró sentirse “muy agradecida y contenta” con la proposición de JLO. En ese entonces, la noticia causó furor entre los fans de las estrellas que esperaban con ansias el proyecto.

Sin embargo, en marzo del año 2015, Lopez visitó la capital mexicana por el lanzamiento de su marca de ropa y uno de los reporteros no dudó en preguntarle cómo iba su colaboración con Belinda.

Ante la pregunta en la conferencia de prensa, la cantante de éxitos como On the floor dio una respuesta contundente en la que contradijo las declaraciones a la luminaria de raíces españolas.

“¿Belinda Pop? Ella me estaba buscando a mí, nadie me llamó a mí, yo no saber nada de eso”, respondió en su limitado español, tal como recogió en imágenes el extinto programa Suelta la Sopa.

“ No es verdad, es un rumor que empezó por ahí pero no tiene… it’s not truth, doesn’t have any truth (no es verdad, no tiene ninguna verdad) ”, dijo ante los medios presentes en el sitio.

De esta manera, la intérprete de ahora 54 años prácticamente habría acusado de mentirosa a su colega de 34. Hasta la fecha, no se sabe si se trató de un malentendido o qué fue lo que sucedió.