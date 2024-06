Hasta filtro le han creado: humorista parodia a Nodal y lo aplauden

El internet estalló el pasado 10 de junio, cuando los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron los rumores, que luego él calificó de inventos, de que tienen una relación amorosa “que no es nueva” sino la “continuación de una historia” que pausaron y tiempo en el que Nodal se comprometió en matrimonio con Belinda y tuvo una bebé con Cazzu.

PUBLICIDAD

La primicia la dieron en la revista ¡Hola! y desde entonces millones de opiniones se han emitido en las diferentes redes sociales, unos apoyándolos y otros repudiándolos, ya que esto se informó 18 días después de que él y la argentina divulgaron su separación. De inmediato comenzaron a revivir viejos videos y acciones de la hija menor de Pepe Aguilar.

Así como clips de los shows que el artista de 25 años grabó con las otras dos exparejas. Una acción que indignó fuertemente fue que Ángela, de 20 años, se declaró “fan de la relación” que Nodal tenía con Julieta Cazzucheli, incluso llegar a decir que la quería y que sería la tía de su hija, para a las pocas semanas ocupar su lugar.

La nueva pareja fue protagonista de un rosario de memes, con los que se burlaron del cinismo, al punto de que hasta las grandes compañías de streaming, como Netflix y Amazon Prime, se sumaron. Sin embargo, este fin de semana, el creador de contenidos y humorista mexicano Cristian Rivera lanzó una parodia del tema “Dime cómo quieres”, que es interpretado por la “nueva” pareja.

“¡Y se armaron los fregadazos!”, escribió el influencer como parte de la leyenda del video que tituló: “Nodal le canta a Pepe Aguilar”. Versionó la canción que difundió el pasado jueves 13 de junio, pero que ya se viralizó. Ahora cuenta con unos 55 mil “Me gusta” y más de dos mil reacciones en la caja de comentarios. Para el video usó un filtro que simula los tatuajes que Nodal tienen en la cara. Este filtro fue creado en el 2022, cuando terminó no Belinda.

La parodia dice: “Esto es para el señor Pepe Aguilar yo ya ando con su hijita no me vaya a odiar. Le juro que no me voy a tatuar. La tercera es la vencida aquí me vo’ a quedar. Te aviso desde ahorita que si hieres a mi hijita tú conmigo no te la vas a acabar. Ya jodiste a la Belinda y a la Cazzu, pobrecita hasta un chamaco ahora tiene que cuidar. ¿Y si la llevo a Roma?, como quieras yo los voy a vigilar. ¿A quién prefiere, a mí o al Nata? A tu mamá yo te voy a recordar. Ay suegrito no se ponga fiera, este vato no anda con cualquiera, ya déjeme andar con su hija hermosa. Esta relación no es cualquier cosa... Ay, ay, ay, yo no estoy dañado como dicen por ahí”.