El cambio a los libros de ‘Bridgerton’ en la tercera temporada que ha encolerizado a los fans

Luego de generar grandes expectativas, la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton llegó a Netflix el 13 de junio con más romance, drama e intrigas de la alta sociedad del siglo XIX.

Sin embargo, la producción basada en la saga de novelas de Julia Quinn hizo una inesperada modificación al material de origen en esta tanda de episodios que ha generado una furia colectiva.

De hecho, desde el lanzamiento de la parte dos, los seguidores de la trama no han hecho más que comentar en redes su descontento con el cambio y su determinación de no volver a ver la serie.

¿Cuál fue el cambio al canon de Bridgerton en la serie que causó descontento?

El cambio se dio en una de las subtramas más queridas de la tercera temporada de la exitosa producción de Netflix: la vida amorosa de la introvertida y encantadora Francesca Bridgerton.

Tal como los fanáticos de los libros saben, Francesca se casa con lord John Stirling fuera de escena en las novelas. Desgraciadamente, dos años después, él muere de manera inesperada en su casa.

Francesca Bridgerton y John Stirling en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Años más tarde, ella se vuelve a enamorar de quien menos lo esperaba: Michael, el primo de John que ha estado enamorado de ella desde que la conoció en la boda del fallecido conde de Kilmartin.

Los seguidores estaban muy expectantes de conocer a Michael y ver cómo se desarrollaban en la pequeña pantalla los eventos del sexto libro de la saga de Quinn, El corazón de una Bridgerton.

No obstante, se llevaron una decepción cuando vieron por primera vez al personaje al final de la entrega tres. Y es que los escritores decidieron convertir al primo de John en una mujer: Michaela Stirling.

Michaela Stirling en el octavo episodio de la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Netflix © 2024)

Aunque no es nuevo que se tomen licencias creativas con respecto a los libros, el cambio robó la atención a la historia de Colin y Penelope y encolerizó mucho a los fans de la ficción.

La molestia de los fans por el cambio de Michael a Michaela

Las cuentas oficiales de Bridgerton y Netflix en Instagram está copadas de mensajes de fanáticos expresando su molestia con el cambio del personaje de Michael a Michaela en la serie de época.

“Hasta aquí llegó mi gusto por la serie. Han destruido la historia más bonita y es la de Francesca. Qué rabia... Adiós, serie. Hasta aquí llegué”, comentó perceptiblemente molesta una usuaria.

“No creo que sea necesario hacer la serie con una inclusión forzada. Los libros originales no son así y eso que yo soy gay… No todo es arcoíris. Ojo con eso, Netflix”, expresó otra internauta.

“Justicia para Michael. ¿Cómo me van a cambiar al amor precioso de Francesca por una tal Michaela?, Netflix y Shondaland me dañaron la ilusión de ver los personajes”, agregó un tercero.

Francesca Bridgerton y John Stirling en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

“¡Esta es la peor temporada y era la que tanto esperamos, ¿cómo se les ocurre cambiar a Michael?”, cuestionó un cuarto. En tanto, un quinto dijo: “Queremos a Michael y Sophie... Apoyamos a la comunidad LGBTQ+ pero queremos que se respeten los libros”.

Por último, un sexto admirador pronunció: “¿Un día Michael Stirling, otro día Michaela? Ay, Netflix perdí tanto la fe en vos que cada que anuncian adaptación rezo para que no la produzcas”.

Los amantes de la trama además manifestaron su esperanza de que todo sea una confusión o una treta de los guionistas para engañarlos y que Michael aparezca en las siguientes temporadas.

Michaela Stirling en el octavo episodio de la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Netflix © 2024)

“¿Qué onda con mi Francesca? Michael es mi personaje favorito de los libros, pensé gritar cuando saliera y lo que hice fue llorar de la decepción. Ojalá sea otra prima o una hermana gemela”, expuso uno.

“Qué decepción Netflix con lo que hicieron con Michael. Ojalá no sea asi”, expuso un segundo. “¡Me hacen el favor y arreglan esa enredadera que están armando con Francesca!”, pidió otro.

Mientras, un cuarto preguntó: “Tío Netflix, ¿por qué tenían que arruinar así la historia de Francesca? Todavía la pueden cambiar”. Un último suscriptor de la plataforma compartió: “Si la historia de Francesca no va como es, no voy a ver nada. Ya hasta me aburrió”.

Francesca Bridgerton y John Stirling en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

“Estoy Indignada. Arruinaron la historia de Francesca y Michael”, “Tío Netflix, ya no quiero nada de ti. Me quitaste a mi personaje favorito, Michael Stirling”, “Netflix con Francesca fue el verdadero no espero nada de ustedes y aun así logran decepcionarme”, “La historia de Francesca es la mejor y cambian a Michael por una mujer. ¡Qué manera de perder público!” y “Hasta hoy veo la serie” son otros comentarios.

Cab que destacar que hubo algunos que sí quedaron contentos con la modificación y apoyan la posible relación que se desarrollaría entre Francesca y Michaela en las próximas temporadas de la serie.

Sin embargo, los fanáticos de Bridgerton insatisfechos con el cambio del personaje conforman una abrumadora mayoría. Hasta ahora, Netflix y Shondaland no se han pronunciado al respecto.