¿Alerta de romance? Aracely Arámbula envía tierno mensaje a un cantante y no es Luis Miguel

Ya hace bastante tiempo que Aracely Arámbula no abre su corazón a un nuevo romance, uno que tiempo atrás estuvo ocupado por el cantante Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos: Miguel y Daniel. Por eso, cada publicación de la famosa es muy analizada para ver si hay indicios de un nuevo amor o relación.

PUBLICIDAD

La última vez que se le vinculó a alguien fue en 2023, con el actor Alejandro de la Madrid, con el que presuntamente solo hubo una buena relación laboral. “Somos amigos desde hace años. En una serie hicimos de esposos (La rebelión de las esposas) y a partir de ese momento se dejaron ir. La quiero mucho, es una mujer increíble y hermosa”, declaró él mismo tiempo atrás.

Por su vida sentimental han pasado estrellas como Sebastián Rulli, en 2012, Arturo Carmona un año antes, Fernando Colunga, Pablo Montero, Eduardo Verástegui, Rodrigo Vidal y hasta se dice que Gabriel Soto.

El cariñoso mensaje que Aracely Arámbula le envió a un famoso cantante

El último gesto que llamó la atención de todos fueron las felicitaciones que Aracely Arámbula le envió a un cantante a propósito del Día de los Padres y no a su ex, papá de sus dos retoños. No es desconocido que ambos no tienen una buena relación y que en realidad se han enfrentado en demandas por manutención.

Aracely Arámbula se mostró muy cariñosa con Emmanuel La famosa le envió este mensaje (@aracelyarambula/Instagram)

No obstante, cualquier sospecha de romance quedó descartada al saber que se trata de Emmanuel, famoso artista de 69 años y quien está casado con Mercedes Alemán. Incluso, uno de sus hijos es el también cantante, Alexander Acha.

“Felicidades a un gran padre artista y un gran ser humano”, escribió Arámbula en una historia de su cuenta de Instagram. “Gracias por ser tan lindo con mis hijos. Feliz Día del Padre Emmanuel”, dijo, dejando ver la gran relación que los une.