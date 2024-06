¡Con emotivo video! Christian Nodal celebra el día del padre con fotos inéditas junto a Inti, pero se llena de críticas

Luego de estar en el ojo del huracán debido a su nueva relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal acaba de compartir una ser de conmovedoras imágenes junto a Inti, quien nació hace ocho meses.

Desde que se confirmó su romance con la más joven de la dinastía Aguilar, Christian Nodal ha sido blanco de duras críticas por parte de los internautas, quienes han expresado su inconformidad y desaprobación por su supuesta traición a Julieta Cazzuchelli, de quien se separó después de dos años de relación y unos meses de haberse convertido en padre junto a ella.

Esta es la razón por la que Christian Nodal junto a sus ex parejas y Ángela Aguilar no han dejado de estar en el ojo del huracán debido al anuncio de su relación luego de dos semanas de confirmar su ruptura con Cazzu, lo que no solo le valió de críticas de ser una mala pareja, sino un mal padre luego de borrar todas sus fotos, incluyendo las que tenía de su hija.

Cazzu e Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Christian Nodal celebra el Día del Padre con emotivo video

En medio de la polémica, Christian Nodal, reapareció en su cuenta de Instagram para compartir algo que no tiene que ver con su relación con Ángela Aguilar, ni con su actual gira, sino con su hija.

Luego de que el famoso cantante de regional mexicano, estuviera en el centro de la polémica por su nueva relación amorosa, ha decidido tomar un respiro con ella, compartiendo una serie de fotografías inéditas a través de su cuenta de Instagram, mostrando algunos íntimos momentos junto a su pequeña, Inti, quien actualmente es hija única.

Aunque las críticas contra Nodal han sido directas, donde no solo se le recriminó que dejara a Cazzu, sino a su hija, y es que, a pesar de que fans aseguraron que el sonorense, se olvidaría de Inti por su nueva relación, el cantante estaría dispuesto a callar las críticas celebrando este día con tiernas fotografías.

Christian Nodal festeja día del padre con imágenes de la pequeña Inti Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Con un total de 11 fotografías, Christian Nodal compartió una fotografía, donde se le ve la cercanía que tenía con la pequeña, desde que nació, en la que se le ve luciendo una bata azul, viajando en su jet y presumiendo la cercanía que a solo unos meses de haber nacido, ya tiene la pequeña con el mundo de la música, entre micrófonos y guitarras.

Tachan de mal padre a Christian Nodal tras publicar video en el Día del Padre

El cantante también dedicó un mensaje a Inti que decía: “Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre”, sin embargo, la felicidad y la emotividad del momento se vio opacada por una ola de comentarios en redes sociales, en los que usuarios comenzaron a recriminarle nuevamente.

Los usuarios volvieron a irse en contra del cantante escribiendo: “Lástima que prefirió cuidar a la hija de otro (Pepe Aguilar) que a la suya… no merece el título de papá, le queda grande”, “No se merece ser padre, dejaste la oportunidad de tener un hogar, una familia… ahora es solo madre e hija… no es ser padre”, “Es el menos indicado para celebrar el día del padre”.