Mía Rubín y Nico Buenfil, los “nepobabies” más dedicados: sumaron un logro a su carrera lejos de los reflectores

En los últimos años, los hijos de los famosos han captado una atención creciente en la industria del entretenimiento no solo por su linaje, sino por su propio talento y carisma. Especialmente cuando son hijos de celebridades tan populares en la pantalla mexicana, resulta inevitable ignorarlos.

PUBLICIDAD

Es así como recientemente los respectivos hijos de Andrea Legarreta y Erika Buenfil están dando de qué hablar y no precisamente por haber dado algún paso en los foros de televisión o escenarios musicales sino por un logro en su educación.

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Nico Buenfil, hijo de Erika Buenfil, han sido señalados de ser “nepobabies,” término coloquial para referirse a los hijos de celebridades que internautas consideran “tienen la vida resuelta”. Sin embargo, si bien pueden tener mayores privilegios, también enfrentan desafíos y encima, luchan por demostrar que tienen mucho que ofrecer independientemente de sus apellidos o de sus historias familiares.

Erika Buenfil y Andrea Legarreta, las mamás más orgullosas

La nueva generación de estrellas emergentes está redefiniendo lo que significa tener un legado, mostrando al mundo que su brillo propio no es una mera consecuencia de la fama de sus padres, sino un reflejo de su auténtica pasión y habilidad.

Por un lado, Mía Rubín ha llamado la atención con su gran rango vocal y presencia escénica. Su participación en el programa ‘Juego de voces’, le permitió demostrar ese talento y ganar reconocimiento por ser ella misma. Si bien Mía sigue luchando por ganar un espacio en los escenarios, ahora toca celebrar un nuevo hito pues ha culminado sus estudios de preparatoria. En honor esto, Andrea Legarreta compartió un conmovedor mensaje, dejando ver que es la mamá más orgullosa.

Mía Rubín La hija de Andrea Legarreta está labrando su propio camino

“Mía… Bella con tu hermosa y merecida sonrisa. Que nada ni nadie la borren. Hace tan poco tiempo eras una chiquitita que corría, jugaba, brincaba, bailaba y cantaba sin parar por toda la casa. Hoy eres una hermosa mujer, que hace todo eso pero ya graduada de preparatoria. Estamos tan orgullosos de ti. Eres un ser humano extraordinario y valioso. Te celebramos, amor”, se lee.

Asimismo, la conductora no perdió la oportunidad de reconocer que Mía h hecho un gran esfuerzo entre sus estudios y su preparación como artista. “El camino no fue fácil. Sabemos de tu compromiso y esfuerzo para llegar hasta aquí. Alternar tus estudios con tu trabajo fue todo un reto. Ser testigos y verte dar lo mejor de ti y comprometerte en cada área, a pesar del cansancio, estar incluso físicamente y emocionalmente exhausta a veces, las noches en vela y los sacrificios personales para lograrlo, haces que el corazón se me llene de orgullo. Mereces tanto ese diploma. Te lo ganaste a pulso. Estamos tan orgullosos de todo lo que eres, amor. Y alguien como tú, merece todo lo bonito de la vida. Jamás lo dudes”.

PUBLICIDAD

Nicolás Buenfil tapoco se queda atrás y es que su graduación de la preparatoria también coincidió con la de Mía y al igual que Andrea Legarreta, Erika Buenfil compartió el momento en sus redes sociales.

Nico Buenfil El hijo de Erika Buenfil ha labrado su propio camino (Instagram)

“Viviendo un momento hermoso e importante. Ya se graduó, somos muy felices, al rato les subo fotos, si me ven el ojo llorón, pues sí, lloré, estoy muy contenta. Lloré porque poquito. ¡Bonito día!”, comentó la actriz en una de sus historias.

Posteriormente publicó: “Mamá orgullosa y feliz. No encuentro las palabras de la emoción que me da verlo graduado y terminando una etapa de su vida. Todo un camino por delante. Gracias a Dios por tantas bendiciones”.

Nico se ha ganado el cariño del público por sus ocurrencias en redes sociales pues es muy carismático. También ha comenzado a prepararse como actor. Aunque hace unos días fue tema de conversación por un reencuentro con su padre, Ernesto Zedillo Jr., tanto el joven como Erika han luchado porque esa historia familiar no sea lo que lo defina.