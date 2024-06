Las escenas íntimas de ‘Bridgerton’ llevaron a un divertido accidente: hasta el set se rompió de tanta pasión

Bridgerton se ha convertido en una de las series más vistas en Netflix y no queda duda de por qué. Basada en las novelas románticas de Julia Quinn, la serie no sólo destaca por su ambientación en la regencia inglesa y sus intrincadas tramas sociales, sino también por sus escenas pasionales que han dejado una marca imborrable en la cultura popular.

PUBLICIDAD

Uno de los factores clave en el éxito de Bridgerton es la química innegable entre sus protagonistas. En la primera temporada, la relación entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset, el Duque de Hastings (Regé-Jean Page), es el eje central de la narrativa. Sus escenas íntimas no solo son apasionadas, sino que también están cargadas de una tensión emocional que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos.

¿Por qué la escena del carruaje de Bridgerton 3 es mucho más ardiente en los libros? Esto es lo que no nos mostraron El amor de Penélope Featherington y Colin Bridgerton tiene al mundo esperando su desenlace (Instagram: @bridgertonnetflix)

Ahora son Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) quienes están acaparando la atención con su química y escenas pasionales en la temporada tres de la serie. Éstas fueron tan intensas que incluso ocurrió un incidente del cual hoy, los mismos actores se burlan.

¿Exceso de pasión entre Penelope y Colin?

La autenticidad de las escenas íntimas en Bridgerton se debe en gran medida a la dirección cuidadosa y al trabajo de coordinadores de intimidad, quienes se aseguran que las escenas se desarrollen de manera respetuosa y realista, permitiendo a los actores sentirse seguros y cómodos. Esto se refleja en la fluidez y naturalidad de las interacciones, que evitan caer en clichés o en una representación excesivamente glamorosa de la intimidad.

Bridgerton Nicola Coughlan compartió unas divertidas fotos de la filmación (Instagram)

Con el estreno de la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton han llegado nuevas anécdotas y secretos detrás de escena, destacando una que involucra a Nicola Coughlan y Luke Newton.

Si los fanáticos ya estaban sudando con la escena del carruaje, con la segunda parte llegó un momento de pasión en el que Colin muestra a Penelope su nuevo hogar tras casarse. Esta escena no sólo tiene una fuerte carga emocional, sino que también fue tan intensa físicamente que el decorado se rompió durante la filmación.

Fue la propia Nicola quien compartió una fotografía en la que junto a Newton muestra un mueble que rompieron durante la grabación. “La segunda parte ya está disponible, ponemos nuestro corazón y alma en ella, espero que les guste verla tanto como a nosotros nos encantó filmarla”, escribió Coughlan en una leyenda. Ella continuó: “Yo diría que es como un mueble que verías más en el pasado que en el presente. Pero sí, lo rompimos durante una escena sexy porque realmente estábamos yendo a por ello”.

PUBLICIDAD

Bridgerton Nicola Coughlan compartió unas divertidas fotos de la filmación (Instagram)

Los fanáticos rápidamenter reaccionaron expresando que “la química entre Penelope y Colin” es lo que más aman de esta temporada. Algunos de inmediato pidieron una serie exclusiva de Penelope y Colin. “¿Podemos presentar una petición para una escisión de Polin? ¡Necesito más de su historia! ¡¡Necesito ver su futuro y su crecimiento como pareja, empujándose mutuamente para sobresalir!! ¡¡¡Estoy tan triste que se acabó!!!!”

¿Qué pasará con la cuarta temporada?

Ahora que la segunda parte de la tercera temporada ha sido estrenada, los fanáticos ya están ansiosos por saber cuándo llegará la cuarta temporada y en torno a qué personaje girará.

Cuando la showrunner Jess Brownell se hizo cargo de la temporada 3, cambió las cosas cuando decidió contar la historia de Colin y Penélope, el cuarto libro de la serie de Julia Quinn, en la tercera temporada. En el futuro, cualquier hermano Bridgerton (cuya historia aún no se ha contado) podría ser el siguiente pero seguirá siendo una incógnita.

“Quiero decir, si se nos permite hacer ocho temporadas, como esperamos, sé en qué orden me gustaría seguir hasta la temporada 8. Ya sea que eso suceda o no, no soy la única persona que puede decidir. eso”, dijo Brownell recientemente a Decider.