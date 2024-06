Karol G posa ‘semidesnuda’ para una revista, pero la critican por este detalle

La cantante colombiana Karol G no para en sus éxitos y ahora se convirtió en la portada de la revista Vogue España. Así lo revelaron, este viernes 14 de junio, el medio de comunicación y ella en sus redes sociales. A sus 32 años está saboreando las mieles de su carrera. La artista posó con varios atuendos, aunque uno se llevó la total atención por dejar muy poco a la imaginación.

Karol usó siete cambios de ropa, de distintos estilos, unos sofisticados y otros más atrevidos, como el vestido largo de malla plateada en la que deja ver sus senos, mientras que su vagina la cubre con un diminuto bikini color piel. Rápidamente, captó las miradas de todos los internautas. Algunos la elogiaron, pero otros la criticaron duramente.

“Natural, sin filtros y muy divertida: así se hizo la portada de #VogueJulio con @karolg 🔥” fue la leyenda que usó Vogue para mostrar el video que recopiló toda la sesión fotográfica, algo que fue mal recibido, ya que afirmaron que la ausencia precisamente de lo natural, así se lo hicieron saber: “¿Natural y sin filtros? Esto es de traca”, “El primer filtro ya lo tiene el propio post”, “Eso es lo menos natural del mundo 😂😂”, escribieron.

Pero, eso no fue lo único en que lo se fijaron, sino también en el estilo de las cejas. “La bichota” ha llevado siempre las cejas gruesas, pero para esta sesión, los estilistas optaron por cambiarle radicalmente el look con un maquillaje de cejas ultrafinas, que se impusieron en la década de los años 90, y que regresarían este año, ya que Zendaya también las llevó en la alfombra roja de la Met Gala.

Este makeup no gustó para nada, aunque algunos lo defendieron al argumentar que se trata de moda y que pocos comprenden este aspecto. Esto fueron algunas de las opiniones que dejaron los haters y hasta fanáticos: “Esas cejas son mi peor pesadilla 😂”, “Debo admitir que amo a Karol, pero estas cejas no se le ven nada de bien”, “¿Qué le pasó en la cara? No parece Karol 💀”, “¿Por qué se tocan las cejas?”, “Tan hermosa que es y con esas cejas? 😢”, “Las cejas mal, el vestuario mal “.

A estas críticas se le sumaron su aspecto, ya que nuevamente la confundieron con una mujer trans, específicamente con la creadora de contenido y ganadora del reality “La casa de los famosos”, Wendy Guevara”: “Esta triunfando @soywendyguevaraoficial hasta se quitó la espalda de ropero”, “Tiene un rostro más bien masculino”, “Quedó muy feita Wendy Guevara”.