Hijo de Roberto Palazuelos se roba miradas al aparecer con uniforme militar y llaman suegro al actor

Roberto Palazuelos ha dejado atrás su faceta como actor, empresario y político para presumir lo orgulloso que está como padre luego que su hijo se graduara recientemente de la escuela militar.

El ex candidato a Movimiento Ciudadano (MC) usó sus redes sociales para mostrar a su primogénito en medio de su nuevo logro y son muchos los elogios y aplausos que ha recibido, no solo por la formación del joven, sino también por su atractivo físico.

Así luce el hijo de Roberto Palazuelos como militar

Roberto Palazuelos Jr. es fruto del matrimonio que sostuvo el actor con Yadira Garza y aunque poco se conoce de su vida al mantenerse alejado del mundo del espectáculo, la foto que colgó su padre ha causado gran sensación.

Palazuelos y Garza contrajeron matrimonio en 2004, pero se divorciaron en 2016, aunque sin dar detalles de los motivos que los llevaron a tomar dicha decisión. Lo cierto es que desde entonces comparten al crianza de su primogénito y el político le ha agradecido en varias oportunidades a su ex esposa su labor como madre.

“Muchas felicidades querido Roberto por tu graduación de Culver y por tu grado de Teniente ✅ Dios te bendiga en tu camino siempre”, fue el mensaje de Palazuelos a su hijo.

En la imagen colgada se puede ver al joven de 18 años con traje militar en azul y banco mientras sostiene una espada, frente a la entrada principal del Culver Military Academy.

Los comentarios de elogios no han faltado por parte de los seguidores del histrión, pues son muchas las que elogiaron su belleza y hasta tildaron al famoso como el nuevo suegro, pues su hijo heredó gran parte de su atractivo.

“Un nuevo galán”, “Guapo como su padre”, “Ahora eres el suegro de todas jajaja”, “La mejor inversión que puede existir, la educación. Felicitaciones a Robert Jr”, “Felicidades a ambos”, “Que guapo tu hijo”, han sido algunos comentarios.

Algunos internautas incluso recordaron una particular travesura que cometió Roberto Jr. hace unos años atrás cuando se robó el Mercedes Benz de su padre y ahora es todo un teniente.

“Quién diría que el niño que se llevó tu mercedes a dar la vuelta sin permiso ahora es teniente, felicidades”, comentó un usuario.

Esta no es la primera vez que Roberto se ha mostrado orgulloso de su hijo pues en redes cada tanto cuelga algunas fotos junto a él y sus logros.

“No le doy todo, se lo tiene que ganar con buenas calificaciones, con sus clases de box con todo lo que hace. Yo lo traigo bien limitado [...] No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial”, comentó hace un tiempo a la revista HOLA sobre su crianza.