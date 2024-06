Este actor se refirió a Will Smith como un “imbécil y mentiroso”

Will Smith

Rob Schneider no se contuvo al expresar su opinión sobre la controversia que sigue rodeando a Will Smith y Chris Rock tras el incidente de la bofetada en los Oscar 2022. Durante su aparición en The Kyle & Jackie O Show, Schneider calificó al actor de “Bad Boys” como un “imbécil” y criticó severamente su comportamiento.

El desafortunado evento ocurrió cuando Smith subió al escenario durante la transmisión en vivo de los Oscar y abofeteó a Rock en respuesta a una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Schneider opinó que esta acción reveló el verdadero carácter de Smith, quien había estado ocultando “quién es realmente” hasta que “aquella noche quedó expuesto ante todos los presentes”.

Rob Schneider arremete contra Will Smith

“Es algo profundo y oscuro hacer eso frente a la gente y ante un comediante legendario realmente genial que es literalmente el mejor comediante de nuestra generación”, manifestó Schneider. “No tendríamos toda esta ola de comedia que vino después si no fuera por Chris Rock. Él abrió las puertas de una patada”.

En el momento del incidente, Schneider ocupaba una posición como funcionario electo de SAG-AFTRA, lo que inicialmente le impidió expresar su opinión sobre el incidente. “No se me permitió decir nada porque éramos parte del comité que debía castigarlo”, explicó. Pero ahora ha decidido no callar más. “Smith es un mentiroso. Un fraude total y absoluto”, afirmó.

“Will es un idiota”, continuó. También criticó a la organización del evento por su respuesta ante la agresión. “La cuestión es que la Academia es políticamente correcta, fueron muy cobardes. Porque si yo hubiera hecho eso, me habrían llevado a prisión, pero como estaban tan preocupados por ser racistas o lo que fuera, ‘no querían ofender’”.

Las heridas por el incidente de Will Smith siguen abiertas

Aunque el conductor Kyle Sandilands argumentó que Smith estaba “defendiendo a su esposa”, Schneider reiteró que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. “La violencia es lo que es. Y ya sea el color de tu piel o tu religión, no importa. Si cometes un delito delante de otras personas, te sacarán de allí”, subrayó.

En cuanto a su amigo cercano, Rock, el comediante compartió que necesitó un tiempo considerable para procesar el incidente. “Él no quería hablar con nadie. Le tomó un tiempo llegar a un punto en el que podía reaccionar. Es un gran tipo muy sensible y es literalmente un genio”, concluyó.