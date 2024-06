A 5 años de su partida, así luciría Edith González si estuviera viva según la IA

La actriz Edith González hoy tendría 59 años, pero el cáncer le arrebató la vida el 13 de junio de 2019, luego de luchar contra este desde el 2016 cuando se lo diagnosticaron. Esto no la detuvo para seguir llevando su talento a la pantalla chica mexicana, pues continuó haciendo producciones dramáticas, hasta que su cuerpo ya no soportó más.

Este jueves se cumplieron cinco años de su fallecimiento y su hija Constanza Creel González, le rindió tributo en privado, mientras que su viudo Lorenzo Lazo organizó un evento público al que asistieron familiares y amigos. Acotó a los medios que a partir del próximo año será Constanza, de 19 años, quien se encargara de todo.

“La familia, en particular Constanza, ha decidido que esta fecha se conmemore de manera privada, por lo tanto, a partir de este año, pues hemos tomado la decisión, yo por lo pronto, de que esta conmemoración privada, la lleve a cabo Constanza, como hija única heredera de Edith”, afirmó Lazo.

Edith González Crean imagen de Edith González en IA a 5 años de su muerte (Instagram @edithgonzalezmx1)

El año pasado, su tío Víctor González reveló que la joven se distanció de su familia materna luego de que se fue a vivir con su padre, el político Santiago Creel. Ahora este año, algunos de los fanáticos aprovecharon la Inteligencia Artificial para rendirle un sentido homenaje a la estrella que participó en casi 40 telenovelas 18 películas y 12 obra de teatro.

A través de la red social X se difundió la imagen de cómo sería la actriz a sus 59 años, lo que impactó a muchos seguidores de la artista. Así lo reseñó el portal Chic Magazine, por lo que en la foto creada por la IA se ve un poco más envejecida, pero conservando el brillo en su mirada

La protagonista de novelas contó en una entrevista al medio de comunicación Quién cómo se enteró de su padecimiento y lo angustiante que fue la operación. Explicó que comenzó a sentir dolores en la espalda, punzantes como cuchilladas, pero no le prestó importancia, ya que pensó que se trataba del estrés producto de la extensa jornada laboral.

Tomaba remedios, a la par que perdía peso cada vez más. Cuando los medicamentos ya no surtían efectos, entonces fue al médico, quien quedó impactado al ver su delgadez. Le hizo todos los exámenes para luego descubrir que padecía cáncer en los ovarios. El día de la operación le dijeron: “(Hay que extirparle) Útero, apéndice, matriz, ovarios, toda una histerectomía. Diez ganglios. El epiplón”. En seis horas de cirugía el extrajeron esos órganos.

Con unas duras palabras se dio aliento: “Yo quería enterarme de todo, me tenía que involucrar. Información es poder. Si algo yo no permito es ser víctima. Me hice una promesa a mí misma: que yo nunca iba a llorar. (...) Decidí que el cáncer es algo que se abraza y se vive con alegría. Decidí que si esa iba a ser la última vez que Constanza me iba a ver, o la familia me iba a ver, iban a encontrarse una imagen feliz”, le confesó a Quién.

Hoy por hoy sigue siendo recordada como una de las mejores actrices y que dejó un gran legado.