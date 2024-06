¡No sólo con Ángela! Las pruebas de que Nodal le habría sido infiel a Cazzu también con Estevie

Desde que se confirmó la ruptura amorosa de Christian Nodal y Cazzu, surgieron un sin fin de rumores respecto a infidelidades que el cantante habría cometido infidelidades. Sin embargo, las cosas dieron un giro de 180° cuando se confirmó que el intérprete de regional tenía un romance con Ángela Aguilar que “siempre estuvo ahí”.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela a la revista Hola! Américas. Por su parte, Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Ahora, en medio de la tormenta de dimes y diretes, han resurgido supuestas pruebas que delatarían que Nodal sí tuvo un amorío con otra mujer, cuando aún estaba con Cazzu y no era Ángela. La mujer en cuestión sería Estevie.

¿Nodal le fue infiel a Cazzu con Estevie?

Estevie, cuyo nombre real es Sarah Silva, habría estado involucrada con Christian Nodal antes de romper oficialmente con Cazzu e iniciar su romance con Ángela.

Esta joven intérprete ha estado labrando su camino en el regional mexicano durante los últimos años, ganando notoriedad en redes sociales. A través de Instagra, Estevie ha compartido su música y proyectos, atrayendo la atención de otros artistas, incluido Christian Nodal.

En abril pasado, Nodal asistió al evento “Summer of Mexicana”, donde tuvo la oportunidad de interactuar con varios colegas, entre ellos Estevie. Ambos ya tenían una relación amistosa y habían colaborado previamente, lo que quedó documentado en publicaciones que compartieron de aquella noche.

Estevie Nodal habría sido infiel a Cazzu con otra cantante (Instagram)

No sólo comparten el amor por la música, sino también una afinidad por la cultura del norte de México y el mismo género musical, lo que ha fortalecido su vínculo.

Tras la ruptura, muchos apuntan a Estevie como la posible tercera en discordia en la relación. La relación entre Christian Nodal y Cazzu parecía inquebrantable, por lo que la noticia de su separación ha sido un verdadero shock. Mientras tanto, Estevie continúa su ascenso en la industria musical, aunque ahora con la sombra de la controversia sobre ella. Solo el tiempo dirá cómo esta situación afectará a las carreras y vidas personales de todos los involucrados.

¿Indirectas a Nodal y Cazzu? Las publicaciones de Estevie que encendieron la polémica

Nodal ¿El cantante fue infiel a Cazzu con Estevie? (Instagram)

En mayo, Estevie publicó una serie de videos en sus redes sociales que desataron sospechas de que había “algo más” con Nodal. En la primera historia, la cantante aparecía bailando y disfrutando “La manera en que me ves”, una de sus propias canciones, sin embargo, el título sugería que estaba enamorada, lo que hizo pensar en Nodal. El siguiente video después de ese avivó la controversia ya que compartió una publicación con la canción “Canela” cuya letra reza: “Baby ya no temas. Si tú me lo pides vamos a proceder. Te quedas callado me vas perder. Cuando me miras así. Se me enchina la piel. Con tus ojitos de miel. A tu presencia soy fiel. Ven confiésate”. Esto hizo que muchos la acusaran de estar provocando a Nodal.

Estevie en varias ocasiones compartió escenario con Nodal, siendo telonera en sus shows y él mismo la llevó al SXSW de Billboard. Antes del show, los cantantes subieron unas fotografías “sospechosas” juntos.

Nodal ¿El cantante fue infiel a Cazzu con Estevie? (X)

Estevie también estuvo en Francia para colaborar con Nodal en su álbum. Justo cuando Cazzu regresó a Argentina, la cantante comentó una foto de Nodal y aunque no le contestó, muchos notaron que siempre “estuvo pendiente de ella” ya que en múltiples fotos hay un like de su parte, a diferencia de las de Cazzu en las que no siempre hacía acto de presencia.

Otra de las pruebas “definitivas” habría sido que, al igual que sucedió con Ángela, Estevie fue vista usando un collar verde de cruz y una pulsera con un dije muy similar al que Nodal usa mucho en sus proyectos.