“Necesita terapia”: La “psicóloga” de Christian Nodal le ‘echa en cara’ todas sus verdades y la aplauden

El comportamiento del cantante Christian Nodal de cambiar de pareja como cambiar de camisa, ha generado un escándalo que superó a la separación de Shakira con Gerard Piqué.

El cantante de regional mexicano ha pasado por numerosas relaciones sentimentales en un lapso de tiempo bastante corto: con Belinda en 2022, con Cazzu en 2023 y ahora con la cantante Ángela Aguilar.

Esta situación tomó niveles muy altos cuando Nodal anunció su separación con la madre de su hija, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, a la que dijo en reiteradas oportunidades que amaba.

“Te amo mi alma entera”. “La jefa, la patrona, la reina trampa y mi vida también SOS Julietica”, son algunas de las flores que el mexicano le lanzaba a la rapera argentina.

Pero mientras estaba en esas demostraciones cariñosas, de repente dejó de latir su corazón por Cazzu y Ángela Aguilar llegó como el ángel que le devolvió en menos de dos semanas las ganas de volver a amar.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia hermosa con una mujer que amo, un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”, dijo.

¿Sí señor! Nodal ha logrado que las redes sociales hablen a más no poder de su comportamiento, saquen miles de memes y hasta analicen de forma “muy jocosa” su inestabilidad emocional.

Le cantan las verdades a Nodal

En la cuenta de X (antes Twitter) @LaTíaSandra una “supuesta psicóloga” le canta las verdades a Nodal de su comportamiento.

Con vehemencia y simulando que está en una consulta con el cantante le dice: “Tenemos que encontrar las razones por las que no puedes estar solo ¿Cuál romántico y enamoradizo? ¿Eso qué? No, a ti te falta responsabilidad afectiva porque nada más estás utilizando a la gente”.

“Les dices que las amas y luego te vas con otra y ahora agarraste la maña de que las presentas y haces que sean amigas entre ellas. Eso no se hace, se llama no tener valores”, enfatizó la experta en el video que se ha hecho viral en las redes sociales.

La “psicóloga” lo recrimina y le dice que “te tienes que amarrar los pantalones” y ser sincero “de frente le dices, mija tu me gustas para esto ¿Quieres o no? Y si te dicen que no, no las engañes”.

También lo criticó por publicar conversaciones por WhatsApp, especialmente las que tuvo con Belinda. “Cuando uno termina una relación es como un choque, si no se ponen de acuerdo cuando terminan cada quien se lleva su golpe y si te vi ni me acuerdo”.

Con una hija “debes sentar cabeza”

Se refirió al nacimiento de Inti, la hija que tuvo con Cazzu, y del ejemplo que debe ser como padre: “Usted es un señor, ya tiene hija, ya debe de sentar cabeza”.

Y para completar la guinda de la torta, la “psicóloga” lo llamó indirectamente “asalta cunas” por liarse con Ángela Aguilar, una joven de apenas 20 años. “Si lo que quieres es cuidar a una niña ¿Por qué no cuidas a la tuya? Ah, claro tenías que esperar unos años por que si no la otra no podía por la edad. Te iban a embotellar, ¿verdad?”.

“Ese tipo ni siquiera sabe que es el amor”, “A él no le falta poco, le falta todo”, “A ver si no te bloquea también como a mí comadre.. @_lajefa_si por compartirlo”, son algunos de los comentarios de los internautas que también enviaron memes aplaudiendo la descarga de la supuesta “piscologa” de la usuaria @LaTiaSandra.